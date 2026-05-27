Un grave incidente, nel pomeriggio di oggi, è avvenuto all’interno del Porto di Gioia Tauro. Il giovane operatore portuale, Alessandro Cortese, residente in città, mentre era alla guida di un grande mezzo che sposta i container (straddle carrier), durante le operazioni di movimentazione lungo il piazzale, si è ribaltato in una manovra per cause ancora in corso di accertamento.

Un impatto violento. L’uomo è stato subito aiutato dai colleghi presenti in banchina. Intervenuti i Vigili del fuoco, Capitaneria di Porto e le prime cure fornite dalle unità di emergenza sanitaria portuale. In un secondo momento, il giovane, ancora cosciente ma molto dolorante, è stato trasferito presso l’Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena per essere sottoposto a TAC e agli ulteriori controlli clinici del caso.

Sull’accaduto è intervenuto il sindaco di Gioia Tauro, Simona Scarcella, che ha rilasciato la seguente dichiarazione: «Esprimo, a nome dell’Amministrazione comunale e dell’intera città di Gioia Tauro, la più sincera vicinanza al giovane lavoratore Alessandro Cortese e alla sua famiglia per il grave incidente verificatosi oggi all’interno dell’area portuale. In queste ore di apprensione il nostro pensiero è rivolto anzitutto alle condizioni del lavoratore, con l’auspicio che possa ristabilirsi al più presto e senza gravi conseguenze. Episodi come questo ci ricordano quanto il tema della sicurezza sul lavoro debba rimanere una priorità assoluta. Anche nei contesti dove l’attenzione alla prevenzione è elevata, il rischio non può mai essere sottovalutato. È necessario continuare a investire nella formazione, nei controlli, nella manutenzione dei mezzi e nella cultura della sicurezza, affinché ogni lavoratore possa svolgere la propria attività nelle migliori condizioni possibili e tornare a casa sano e salvo».