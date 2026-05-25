Lo spoglio decreterà i nuovi sindaci. Per 5 enti, tra cui i capoluoghi Reggio e Crotone, previsto il turno di ballottaggio se al primo turno nessun candidato otterrà il 50% +1 dei voti
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Urne verso la chiusura nei 77 Comuni calabresi chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Seguiremo in diretta su LaC Tv lo spoglio con uno speciale dalle 14,45. La trasmissione potrà essere seguita sul canale 11 del digitale terrestre, sui social e lacplay.it. Previsti collegamenti, ospiti in studio e lo spoglio direttamente dai territori con i nostri inviati. Conduce Pier Paolo Cambareri. Dopo l’elezione dei primi undici sindaci restano ancora 66 verdetti.
Qui tutti gli aggiornamenti provincia per provincia:
-
Amministrative in Calabria, 22 i comuni chiamati al voto nel Cosentino
-
Nel Catanzarese 16 le comunità della provincia chiamate al voto
-
Insieme a Crotone altri cinque centri della provincia al voto
-
Nel Reggino sono 21 i comuni chiamati al voto: occhi puntati su Reggio Calabria e Palmi
-
Nel Vibonese 13 i centri chiamati a scegliere il nuovo sindaco
Ballottaggi
Sono 5 sono i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti nei quali si dovrà ricorrere al ballottaggio se al primo turno nessun candidato otterrà il 50% +1 dei voti. Oltre ai due capoluoghi di provincia, Reggio Calabria e Crotone, si tratta di Palmi, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. L'eventuale turno di ballottaggio è in programma il 7 e 8 giugno.
Segui qui tutti GLI AGGIORNAMENTI LIVE
13:38
Candidato aggredito a Briatico
A San Costantino di Briatico, poco prima della chiusura del seggio, un candidato a sindaco, il dottor Francesco Arena è stato aggredito. Il candidato si trova adesso al pronto soccorso.
13:35
L'affluenza a San Giovanni in Fiore
A San Giovanni in Fiore, dove la campagna elettorale è stata frizzantina, al voto 10.516 persone. Rispetto al 2021, c’è un migliaio in meno di elettori in meno.
13:33
Alta affluenza alle urne a Castrovillari
A Castrovillari, “capitale” del Pollino, alta affluenza: alle urne il 64,52% degli aventi diritto.
13:29
Exit poll, Cannizzaro al 64-68%
L'exit poll di Opinio per la Rai dà il candidato sindaco di centrodestra di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro al 64-68% contro il 21-25% attribuito al candidato di centrosinistra Domenico Battaglia al 21-25%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è dato al 5-7%.
13:22
Comune Tortora commissariato
Non raggiunge il quorum (affluenza ferma al 34%) l'unica lista in campo a Tortora, Futuro Tortorese. Nei prossimi giorni, la Prefettura di Cosenza dovrà nominare il commissario.
13:10
«Comuni fragili
«I Comuni sono fragili. I sindaci sono animati da grande entusiasmo ma sono anche molto esposti sul piano personale». È la riflessione di Maria Limardo, ex sindaco di Vibo ed esponente della Lega, ospite della trasmissione LaC.
A fare eco, Murone, sindaco di Lamezia: «I problemi sono tanti, vanno fronteggiati con capacità di visione. Le risorse sono sempre di meno, le esigenze maggiori».
13:04
Urne chiuse
Urne chiuse in Calabria alle 15.00. Subito partono le operazioni di spoglio. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.