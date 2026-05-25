Urne verso la chiusura nei 77 Comuni calabresi chiamati al rinnovo del sindaco e del consiglio comunale. Seguiremo in diretta su LaC Tv lo spoglio con uno speciale dalle 14,45. La trasmissione potrà essere seguita sul canale 11 del digitale terrestre, sui social e lacplay.it. Previsti collegamenti, ospiti in studio e lo spoglio direttamente dai territori con i nostri inviati. Conduce Pier Paolo Cambareri. Dopo l’elezione dei primi undici sindaci restano ancora 66 verdetti.

Qui tutti gli aggiornamenti provincia per provincia:

Ballottaggi

Sono 5 sono i Comuni con popolazione superiore ai 15 mila abitanti nei quali si dovrà ricorrere al ballottaggio se al primo turno nessun candidato otterrà il 50% +1 dei voti. Oltre ai due capoluoghi di provincia, Reggio Calabria e Crotone, si tratta di Palmi, San Giovanni in Fiore e Castrovillari. L'eventuale turno di ballottaggio è in programma il 7 e 8 giugno.

Segui qui tutti GLI AGGIORNAMENTI LIVE

13:38

Candidato aggredito a Briatico

A San Costantino di Briatico, poco prima della chiusura del seggio, un candidato a sindaco, il dottor Francesco Arena è stato aggredito. Il candidato si trova adesso al pronto soccorso.

13:35

L'affluenza a San Giovanni in Fiore

A San Giovanni in Fiore, dove la campagna elettorale è stata frizzantina, al voto 10.516 persone. Rispetto al 2021, c’è un migliaio in meno di elettori in meno.

13:33

Alta affluenza alle urne a Castrovillari

A Castrovillari, “capitale” del Pollino, alta affluenza: alle urne il 64,52% degli aventi diritto.

13:29

Exit poll, Cannizzaro al 64-68%

L'exit poll di Opinio per la Rai dà il candidato sindaco di centrodestra di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro al 64-68% contro il 21-25% attribuito al candidato di centrosinistra Domenico Battaglia al 21-25%. Il civico Eduardo Lamberti Castronuovo è dato al 5-7%. 

13:22

Comune Tortora commissariato

Non raggiunge il quorum (affluenza ferma al 34%) l'unica lista in campo a Tortora, Futuro Tortorese. Nei prossimi giorni, la Prefettura di Cosenza dovrà nominare il commissario.

13:10

«Comuni fragili

«I Comuni sono fragili. I sindaci sono animati da grande entusiasmo ma sono anche molto esposti sul piano personale». È la riflessione di Maria Limardo, ex sindaco di Vibo ed esponente della Lega, ospite della trasmissione LaC.

A fare eco, Murone, sindaco di Lamezia: «I problemi sono tanti, vanno fronteggiati con capacità di visione. Le risorse sono sempre di meno, le esigenze maggiori».

13:04

Urne chiuse

Urne chiuse in Calabria alle 15.00. Subito partono le operazioni di spoglio. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.