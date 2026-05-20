Insieme alla provincia pitagorica le altre sfide riguardano Cirò, Cutro, Rocca di Neto, Santa Severina e Savelli
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Milano - Spoglio delle schede elettorali per il ballottaggio alle elezioni comunali a sindaco di Milano
Nel Crotonese sono complessivamente sei i comuni chiamati a scegliere il nuovo sindaco e a rinnovare il Consiglio comunale. Il Comune più importante è senza dubbio quello di Crotone. Quattro in corsa per la fascia tricolore nella provincia pitagorica: il primo cittadino uscente, Vincenzo Voce, l’avvocato Giuseppe Trocino, l’ex consigliere di minoranza Fabrizio Meo e Vito Barresi.
Gli altri comuni crotonesi al voto
- Cirò Marina
- Cutro
- Rocca di Neto
- Santa Severina
- Savelli