Reggio, Palmi e Platì sono rette da sindaci facente funzioni, mentre Condofuri Fiumara e Melicuccà da una gestione commissariale

In Calabria saranno 79 su 404 i Comuni che dovranno rinnovare il proprio Consiglio comunale. Ventuno quelli coinvolti nel territorio reggino, inclusi i tre attualmente affidati a una gestione commissariale: Condofuri, Fiumara e Melicuccà.

Solo Reggio (172.479 abitanti) e Palmi (17.868) hanno una popolazione superiore ai 15mila abitanti e voteranno con il sistema elettorale maggioritario a doppio turno. Sempre nelle due città, ma anche a Platì, l’amministrazione è retta da un sindaco facente funzioni. Ma se a Reggio come a Palmi i due sindaci – rispettivamente Giuseppe Falcomatà e Giuseppe Ranuccio - sono stati eletti al Consiglio regionale, la città dello Stretto è anche a scadenza di mandato. A Platì invece a seguito della decadenza di Rosario Sergi nel luglio 2025, il vicesindaco Giovanni Sarica ha assunto le funzioni di facente funzioni.

L’elenco dei comuni al voto



Anoia (2.048) - Alessandro Demarzo (Sveglia)

Brancaleone (3.282) - Silvestro Garoffolo (Brancaleone Bene Comune)

Bruzzano Zeffirio (1.056) - Giuseppe Antonio Cuzzola (Unione Democratica)

Casignana (707) - Giuseppe Rocco Celentano (Casignana Futura)

Cinquefrondi (6.269) - Michele Conia (Rinascita per Cinquefrondi)

Condofuri (*) (4.677)

Fiumara (*) (849)

Giffone (1.615) - Antonio Albanese (Uniti per la Comunità)

Maropati (1.385) - Rocco Giorgio Ciurleo (Insieme per il Futuro)

Melicuccà (*) (854)

Molochio (2.262) - Marco Giuseppe Caruso (Primavera)

Montebello Jonico (5.721) - Maria Foti (Diamoci Una Mano)

Palmi (*) (17.868)

Pazzano (498) Francesco Valenti (Uniti SI Può)

Platì (+) (3.736)

REGGIO CALABRIA (+) (172.479)

Roccaforte del Greco (367) - Domenico Penna (To Vunì)

Samo (737) - Paolo Pulitano' (Uniti per Samo)

San Roberto (1.551) - Antonino Micari (Insieme per San Roberto)

Santo Stefano in Aspromonte (1.091) - Francesco Malara (Risorsa Comune)

Taurianova (14.947) - Rocco Biasi (Cultura e Identità, Lega Salvini Calabria, Taurianova la Città al Centro)