Dalle corsie dell’Oncologia pediatrica del Gemelli al Foro Italico per una giornata indimenticabile: con i suoi sorrisi ha conquistato tutti e la breve camminata mano nella mano con il campione di tennis è subito diventata virale

Ha conquistato tutti con la sua gioia e il luccichio negli occhi. La sua mano stretta stretta a quella di Sinner, per accompagnarlo verso la sfida contro Medvedev che l’ha portato poi alla finale degli Internazionali di Roma, al Foro Italico, sono diventati virali sui social.

«È di Polistena la bimba portafortuna del campione Jannik Sinner vincitore degli Internazionali di tennis a Roma. Si chiama Sofia ed è la nostra piccola grande combattente», ha scritto sui social il sindaco di Polistena Michele Tripodi, pubblicando la foto dei due.

La piccola è una paziente oncologica dell’ospedale Gemelli di Roma. Insieme ad altri giovanissimi pazienti ha preso parte al progetto "Tennis & Friends in Corsia", promosso dall’ospedale e dalla Federazione Italiana Tennis e Padel. Un modo per dimenticare ogni dolore almeno per un giorno e sorridere di cuore accanto ai campioni più amati.