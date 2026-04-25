Tutti i candidati a consigliere comunale che sosterranno gli aspiranti sindaci Giovanni Calabria e Francesco Cardone
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In vista delle prossime elezioni amministrative, l’atmosfera politica a Palmi si scalda con la presentazione delle liste di candidature al consiglio comunale che sosterranno i due principali aspiranti sindaci, Giovanni Calabria e Francesco Cardone. Le squadre sono state depositate ufficialmente presso la segreteria del Comune del reggino di 17868 abitanti. Si intensifica il conto alla rovescia che porterà alle urne il 24 e 25 maggio prossimi.
Le liste, caratterizzate da un'ampia rappresentanza di diverse forze civiche, mostrano un’eccezionale partecipazione della comunità. Molti cittadini, spinti dall'idea di contribuire attivamente al miglioramento della propria città, hanno deciso di candidarsi, portando avanti temi chiave come il rilancio economico, turistico e culturale.
Le liste di Francesco Cardona
- AMATO Maria Cristina detta Cristina
- AQUINO Pasquale
- BONASERA Laura
- CIAPPINA Eliana
- CONDELLO Letteria detta Lilly
- FILIPPONE Roberto
- GIOFFRE' William Giuseppe Vincenzo
- LACAPRIA Valentina
- LAURO Davide Vinceslav
- MANAGO' Carmelo detto Zamo
- PAPALIA Lorena
- RANDAZZO Tiziana
- SAFFIOTI Francesco
- VIRGILLITO Antonio detto Toni
- ZAMPOGNA Maria Chiara detta Chiara
- GALLETTA Vincenzo
Lista Palmi
- BONELLI Maria
- BRUNO Patrizia
- DATTILO Giuseppina
- GALLUCCI Annalisa
- FAGA' Giuliana
- ISOLA Massimiliano
- MACERI Salvatore
- METTE Simona
- NEDELCU Adriana
- NITA Arianna Nicole
- SAFFIOTI Natalia
- SIMONE Flavia
- ZERBONIA Gabriele
- CAMBREA Vincenzo
- CARATOZZOLO Giuseppe
Lista Cardone sindaco
- CARDONE Francesco Carmelo
- COMMISSO Antonino
- FILIPPONE Desideria
- FONTI Antonio
- IACOVO Denise
- LO FRANO Angela Maria Chiara
- MAGAZZU' Giuseppe
- MESSINA Elisa
- MISALE Rocco
- PERNA Riccardo
- SAFFIOTI Concetta
- SCHIPILLITI Solidea detta Sole
- SPAMPINATO Gianluca detto Spampi
- TEDESCO Francescantonio detto Ciccio
- TEOFANI Diego
- ZAPPONE Vincenza detta Enza
Le liste di Giovanni Calabria
- CALOGERO SILVIA
- CARATOZZOLO ROCCO
- CARROZZA ANTONIO
- COSTA TERESA
- DONATO UMBERTO
- FAMELI VINCENZO
- FERRARO VALENTINA detta “Vale”
- FIORAMONTE ALESSANDRO
- FRACCALVIERI FRANCESCO detto “Ciccio”
- GAGLIOSTRO SHARON
- MAGLIANO COSIMO
- MARAFIOTI VALENTINA
- MILETO MICHELE
- ROJAS ROMINA ELIZABETH
- TRIMBOLI ALDO
Lista insieme per Palmi
- Bagala' Pasquale Antonino
- Boccardo Alessandro
- Conversa Marina
- Cosentino Chiara
- Crocitta Roberto
- De Stefano Maria Luisa
- Donato Francesco
- Ferraro Rocco
- Gagliostro Antonietta
- Gioffre' Antonino Pio
- Ioculano Martina
- Melara Carmelo
- Misale Silvana Donatella
- Parisi Carmela
- Scarfone Luigi detto Gino
- Schippilliti Antonio detto Claudio
Movimento faro
- Aquino Pasquale
- Bata' Ercole
- Brando Maria
- Bruno Sina
- Cosentino Giuseppe
- Calogero Luigi
- De Maio Anna
- Fama' Antonio
- Gullo Vincenzo
- Iannelli Antonio
- Mariano Domenica
- Marturano Concettina
- Oliverio Antonio (Tonino)
- Pirrottina Miriam
- Saffioti Pasquale
- Tulisi Tatiana
Lista Palmi migliore
- Canino Valentina
- Forleo Giuseppe
- Germano' Giuseppe
- Gioffre' Angel Diletta
- La Capria Domenico detto "Mimmo"
- Lovecchio Maria Luisa
- Manago' Francesco
- Misale Ilenia detta "Ile"
- Morabito Francesca
- Pastore Denise Pia
- Pipino Giuseppe
- Pompilio Maria detta " Cristina"
- Posterino Rocco
- Surace Antonino detto Sartana"