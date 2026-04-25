Tutti i candidati a consigliere comunale che sosterranno gli aspiranti sindaci Giovanni Calabria e Francesco Cardone

In vista delle prossime elezioni amministrative, l’atmosfera politica a Palmi si scalda con la presentazione delle liste di candidature al consiglio comunale che sosterranno i due principali aspiranti sindaci, Giovanni Calabria e Francesco Cardone. Le squadre sono state depositate ufficialmente presso la segreteria del Comune del reggino di 17868 abitanti. Si intensifica il conto alla rovescia che porterà alle urne il 24 e 25 maggio prossimi.

Le liste, caratterizzate da un'ampia rappresentanza di diverse forze civiche, mostrano un’eccezionale partecipazione della comunità. Molti cittadini, spinti dall'idea di contribuire attivamente al miglioramento della propria città, hanno deciso di candidarsi, portando avanti temi chiave come il rilancio economico, turistico e culturale.

Le liste di Francesco Cardona

AMATO Maria Cristina detta Cristina

AQUINO Pasquale

BONASERA Laura

CIAPPINA Eliana

CONDELLO Letteria detta Lilly

FILIPPONE Roberto

GIOFFRE' William Giuseppe Vincenzo

LACAPRIA Valentina

LAURO Davide Vinceslav

MANAGO' Carmelo detto Zamo

PAPALIA Lorena

RANDAZZO Tiziana

SAFFIOTI Francesco

VIRGILLITO Antonio detto Toni

ZAMPOGNA Maria Chiara detta Chiara

GALLETTA Vincenzo

Lista Palmi

BONELLI Maria

BRUNO Patrizia

DATTILO Giuseppina

GALLUCCI Annalisa

FAGA' Giuliana

ISOLA Massimiliano

MACERI Salvatore

METTE Simona

NEDELCU Adriana

NITA Arianna Nicole

SAFFIOTI Natalia

SIMONE Flavia

ZERBONIA Gabriele

CAMBREA Vincenzo

CARATOZZOLO Giuseppe

Lista Cardone sindaco

CARDONE Francesco Carmelo

COMMISSO Antonino

FILIPPONE Desideria

FONTI Antonio

IACOVO Denise

LO FRANO Angela Maria Chiara

MAGAZZU' Giuseppe

MESSINA Elisa

MISALE Rocco

PERNA Riccardo

SAFFIOTI Concetta

SCHIPILLITI Solidea detta Sole

SPAMPINATO Gianluca detto Spampi

TEDESCO Francescantonio detto Ciccio

TEOFANI Diego

ZAPPONE Vincenza detta Enza

Le liste di Giovanni Calabria

CALOGERO SILVIA

CARATOZZOLO ROCCO

CARROZZA ANTONIO

COSTA TERESA

DONATO UMBERTO

FAMELI VINCENZO

FERRARO VALENTINA detta “Vale”

FIORAMONTE ALESSANDRO

FRACCALVIERI FRANCESCO detto “Ciccio”

GAGLIOSTRO SHARON

MAGLIANO COSIMO

MARAFIOTI VALENTINA

MILETO MICHELE

ROJAS ROMINA ELIZABETH

TRIMBOLI ALDO

Lista insieme per Palmi

Bagala' Pasquale Antonino

Boccardo Alessandro

Conversa Marina

Cosentino Chiara

Crocitta Roberto

De Stefano Maria Luisa

Donato Francesco

Ferraro Rocco

Gagliostro Antonietta

Gioffre' Antonino Pio

Ioculano Martina

Melara Carmelo

Misale Silvana Donatella

Parisi Carmela

Scarfone Luigi detto Gino

Schippilliti Antonio detto Claudio

Movimento faro

Aquino Pasquale

Bata' Ercole

Brando Maria

Bruno Sina

Cosentino Giuseppe

Calogero Luigi

De Maio Anna

Fama' Antonio

Gullo Vincenzo

Iannelli Antonio

Mariano Domenica

Marturano Concettina

Oliverio Antonio (Tonino)

Pirrottina Miriam

Saffioti Pasquale

Tulisi Tatiana

Lista Palmi migliore