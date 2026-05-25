Sono quattro i candidati fra cui i cittadini di Crotone dovranno scegliere per affidare la carica di sindaco della città. Si vota fino alle 15 di oggi. Fra questi il primo cittadino uscente, Vincenzo Voce, eletto alla guida di una coalizione composta esclusivamente da liste civiche nel settembre 2000 al ballottaggio ed oggi candidato con uno schieramento del quale fanno parte anche i partiti del centrodestra.

In totale sono 371 gli aspiranti consiglieri comunali suddivisi nelle 12 liste ovvero quasi dodici candidati per ognuno degli scranni disponibili, un numero decisamente inferiore rispetto a quello delle precedenti consultazioni amministrative.

Comunali Crotone, l’affluenza alle 23

Alle 23 a Crotone ha votato il 48,08% degli elettori, percentuale in calo rispetto alla precedente tornata elettorale (51,54%).

Amministrative Crotone, i candidati per la carica di sindaco

Sei le liste che appoggiano Voce per un totale di 192 candidati: le civiche Crescere, Insieme, Valorizziamo Crotone, Progetto in comune Kr, alle quali si aggiungono la lista di Fratelli d'Italia e quella con il doppio simbolo Forza Italia - Liberta' e' democrazia e al cui interno sono schierati anche esponenti di Noi moderati. Numerosa la pattuglia di consiglieri comunali uscenti ed ex assessori che si ripropongono agli elettori.

Il campo largo, denominato Alleanza progressista, sarà invece guidato dall'avvocato Giuseppe Trocino, esponente dei movimenti ambientalisti e animalisti, che è sostenuto da quattro liste: Partito Democratico, M5s, Città Futura e Trocino sindaco, per un totale di 119 candidati al consiglio comunale.

In corsa per la poltrona di primo cittadino c'è poi il consigliere comunale uscente Fabrizio Meo, nella passata consiliatura eletto in una lista civica a sostegno di Voce ma poi transitato all'opposizione, che è sostenuto dalla lista 'Diritti e Salute'.

Infine Vito Barresi, con un passato nei Verdi, sostenuto anch'egli da un'unica lista di 32 candidati, nessuno dei quali ha mai avuto precedenti esperienze in consiglio.