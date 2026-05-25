Occhi puntati sulle sfide di Reggio e Crotone in una tornata che vale come stress test per gli equilibri politici sui territori. Restano da decidere 67 verdetti. Dalle 14,45 il nostro speciale con collegamenti da tutta la Calabria

Si riparte dal dato dell’affluenza alle 23 – un dato attorno al 47% - e da dieci sindaci eletti già alla fine del primo giorno delle Comunali. Per il resto bisognerà attendere oggi dopo lo spoglio che inizierà alle 15 e che LaC Tv seguirà con uno speciale dalle 14,45.

Sono oltre 6 milioni e 600 mila gli italiani chiamati alle urne. Si vota in 894 comuni italiani, compresi 18 capoluoghi di provincia, per eleggere sindaci e rinnovare i consigli comunali.

I seggi resteranno dalle 7 alle 15 di oggi. Nei comuni superiori ai 15 mila abitanti, l’eventuale turno di ballottaggio si terrà il 7 e 8 giugno.

Complessivamente sono 6.624.575 gli elettori coinvolti in questa tornata elettorale, distribuiti in 661 comuni chiamati al rinnovo delle amministrazioni locali.

Calabria, 77 comuni al voto

In Calabria sono 77 i comuni chiamati a eleggere il nuovo sindaco e a rinnovare i consigli comunali Dopo l’elezione dei primi sette sindaci (candidati in solitaria ad Acquaro, Amaroni, Montepaone, Monterosso Calabro, Santo Stefano d’Aspromonte, Sant’Andrea Apostolo dello Jonio e Spilinga) restano ancora 70 verdetti. Solo cinque centri superano la soglia dei 15 mila abitanti:

Reggio Calabria

Crotone

Castrovillari

Palmi

San Giovanni in Fiore

Novità invece per Cirò Marina e Taurianova: dopo il censimento 2021 i due comuni sono scesi sotto i 15 mila abitanti e voteranno quindi con il sistema del turno unico, senza possibilità di ballottaggio.

Reggio Calabria, sfida a quattro

I riflettori principali sono puntati su Reggio Calabria, dove quattro candidati sindaco si contendono Palazzo San Giorgio con il sostegno complessivo di venti liste e 640 aspiranti consiglieri comunali.

Il centrodestra punta su Francesco Cannizzaro, sostenuto da undici liste. Il centrosinistra schiera invece Domenico Battaglia, appoggiato da sei liste.

Completano il quadro Eduardo Lamberti Castronovo, sostenuto da due liste civiche, e il candidato civico Saverio Pazzano.

In palio ci sono i trenta seggi del Consiglio comunale della Città Metropolitana.

Crotone, quattro candidati e 12 liste

Anche a Crotone la corsa è a quattro. Sono 371 i candidati consiglieri distribuiti in dodici liste.

Il sindaco uscente Vincenzo Voce cerca la riconferma con il sostegno di sei liste.

Il campo progressista unito sostiene invece l’avvocato Giuseppe Trocino, esponente vicino ai movimenti ambientalisti e animalisti, supportato da quattro liste.

Gli altri due candidati sono il consigliere comunale uscente Fabrizio Meo e Vito Barresi, già vicino ai Verdi, entrambi sostenuti da una lista ciascuno.

Una tornata che pesa anche sugli equilibri regionali

Le amministrative calabresi arrivano in un clima politico particolarmente acceso, tra scontri sul rapporto tra Regione e territori, polemiche sulla gestione delle risorse pubbliche e tensioni interne ai partiti.

Per il centrodestra guidato dal presidente regionale Roberto Occhiuto il voto rappresenta anche un test politico sulla tenuta della coalizione nei territori. Per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle, invece, l’obiettivo è trasformare il malcontento locale in consenso elettorale, soprattutto nei grandi centri urbani.

Lo speciale su LaC Tv

Racconteremo questa tornata elettorale in diretta sulle nostre testate con una speciale sezione (QUI IL LINK) e su LaC Tv a partire dalle 14.45. Dalle 15 poi seguiremo lo spoglio con ospiti in studio, collegamenti dai principali comuni al voto e approfondimenti. Conduce Pier Paolo Cambareri.

Comuni al voto in provincia di Cosenza

Di seguito tutti i centri della provincia di Cosenza interessati dalle elezioni comunali 2026:

Castrovillari - 20.932 (popolazione legale)

San Giovanni in Fiore - 16.106

Castrolibero - 9.296

Roggiano Gravina - 6.820

Tortora - 5.949

Villapiana - 5.439

Dipignano - 4.122

San Pietro in Guarano - 3.434

Marano Marchesato - 3.333

San Lorenzo del Vallo - 3.098

Francavilla Marittima - 2.778

San Fili - 2.531

Mandatoriccio - 2.455

Grisolia - 2.229

Buonvicino - 2.048

Sant'Agata di Esaro - 1.715

Campana - 1.509

Falconara Albanese - 1.427

Paterno Calabro - 1.350

Cerzeto - 1.228

Orsomarso - 1.140

Papasidero - 634

I comuni al voto in provincia di Catanzaro

Di seguito tutti i centri della provincia di Catanzaro interessati dalle elezioni comunali 2026:

Girifalco - 5.623

Montepaone - 5.614

Davoli - 5.481

Gizzeria - 4.997

Satriano - 3.360

Serrastretta - 2.945

Taverna - 2.529

Montauro - 1.771

Sant'Andrea Apostolo dello Ionio - 1.759

Amaroni - 1.680

San Vito sullo Ionio - 1.629

Carlopoli - 1.406

Belcastro - 1.227

Cerva - 1.106

Palermiti - 1.075

Martirano Lombardo - 980

Andali - 662

I comuni al voto in provincia di Crotone

Di seguito tutti i centri della provincia di Crotone interessati dalle elezioni comunali 2026:

Crotone - 59.359

Cirò Marina - 14.002

Cutro - 9.478

Rocca di Neto - 5.343

Santa Severina - 1.929

Savelli - 1.045

I comuni al voto in provincia di Vibo Valentia

Di seguito tutti i centri della provincia di Vibo Valentia interessati dalle elezioni comunali 2026:

Serra San Bruno - 6.355

Tropea - 5.911

Ricadi - 4.959

San Calogero - 3.942

Briatico - 3.781

Limbadi - 3.267

San Gregorio d’Ippona - 2.521

Maierato - 2.056

Acquaro - 1.891

Monterosso Calabro - 1.548

Spilinga - 1.345

Vallelonga - 719

Zaccanopoli - 673

I comuni al voto in provincia di Reggio Calabria

Di seguito tutti i centri della provincia di Reggio Calabria interessati dalle elezioni comunali 2026:

Reggio di Calabria - 172.479

Palmi - 17.868

Taurianova - 14.947

Cinquefrondi - 6.269

Montebello Jonico - 5.721

Condofuri - 4.677

Platì - 3.736

Brancaleone - 3.282

Molochio - 2.262

Anoia - 2.048

Giffone - 1.615

San Roberto - 1.551

Maropati - 1.385

Santo Stefano in Aspromonte - 1.091

Bruzzano Zeffirio - 1.056

Melicuccà - 854

Fiumara - 849

Samo - 737

Casignana - 707

Pazzano - 498

Roccaforte del Greco - 367