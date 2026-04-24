In campo l’uscente primo cittadino Vincenzo Voce, l’avvocato Giuseppe Trocino e Fabrizio Meo. Tutte le liste (in aggiornamento)
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C’è anche Crotone tra le 79 città chiamate ad eleggere il nuovo sindaco in Calabria. Sono i candidati in corsa per la fascia tricolore: il primo cittadino uscente Vincenzo Voce, sostenuto dal centrodestra; l’avvocato Giuseppe Trocino, espressione del centrosinistra; e Fabrizio Meo, alla guida di una lista civica.
Sei le liste a sostegno di Vincenzo Voce: Progetto in Comune KR, Fratelli d’Italia, Forza Italia – Libertà è Democrazia.Crescere, ValorizziAmo Crotone, Insieme; quattro quelle a supporto di Giuseppe Trocini; una per Fabrizio Meo.
Lista “Meo il Sindaco Diritti e salute” a supporto di Fabrizio Meo
- La Forgia Maria Teresa (detta Teresa)
- Ada Bruna Inzillo (detta Bruna)
- Caterina Villirillo
- Teresa Samà
- Rosario Muscatello
- Pietro De Paola (detto Domenico)
- Marco Cusato
- Ugo Ranieri
- Francesco Sorrentino
- Barbara Bombardieri
- Michelina De Franco
- Nunzio Mellino
- Giancarlo Satiro
- Domenico Cristofalo
- Antonella Bombardiere
- Iolanda Crugliano
- Rita Pugliese
- Michele Basile
- Giovanna Maio
- Caterina Rosa Ilardo
- Giuseppe Cusumano
- Giuseppe Scarcelli
- Marco Venuto
- Giuseppe Mungari
- Patrizia De Fazio
- Isabella Cafarda
- Francesco Fazio
- Palmina Cusato