C’è anche Crotone tra le 79 città chiamate ad eleggere il nuovo sindaco in Calabria. Sono i candidati in corsa per la fascia tricolore: il primo cittadino uscente Vincenzo Voce, sostenuto dal centrodestra; l’avvocato Giuseppe Trocino, espressione del centrosinistra; e Fabrizio Meo, alla guida di una lista civica.

Sei le liste a sostegno di Vincenzo Voce: Progetto in Comune KR, Fratelli d’Italia, Forza Italia – Libertà è Democrazia.Crescere, ValorizziAmo Crotone, Insieme; quattro quelle a supporto di Giuseppe Trocini; una per Fabrizio Meo.

Lista “Meo il Sindaco Diritti e salute” a supporto di Fabrizio Meo

  1. La Forgia Maria Teresa (detta Teresa)
  2. Ada Bruna Inzillo (detta Bruna)
  3. Caterina Villirillo
  4. Teresa Samà
  5. Rosario Muscatello
  6. Pietro De Paola (detto Domenico)
  7. Marco Cusato
  8. Ugo Ranieri
  9. Francesco Sorrentino
  10. Barbara Bombardieri
  11. Michelina De Franco
  12. Nunzio Mellino
  13. Giancarlo Satiro
  14. Domenico Cristofalo
  15. Antonella Bombardiere
  16. Iolanda Crugliano
  17. Rita Pugliese
  18. Michele Basile
  19. Giovanna Maio
  20. Caterina Rosa Ilardo
  21. Giuseppe Cusumano
  22. Giuseppe Scarcelli
  23. Marco Venuto
  24. Giuseppe Mungari
  25. Patrizia De Fazio
  26. Isabella Cafarda
  27. Francesco Fazio
  28. Palmina Cusato