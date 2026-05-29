Smantellata dai carabinieri un'organizzazione criminale che a Roma trattava ingenti carichi di droga rapportandosi direttamente con fornitori in Sud America per l'importazione via aerea, con potenti cartelli albanesi operanti nel Nord Italia, e con figure apicali della criminalità organizzata romana e delle cosche calabresi.

E che intendeva procurarsi armi da guerra, tra cui fucili d'assalto M4 con cannocchiale e fucili a pompa, per compiere omicidi contro esponenti di spicco di clan rivali. Sette le persone arrestate dai militari del Comando Provinciale in esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Roma su richiesta della locale Dda.

Sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, spaccio, estorsione aggravata, detenzione illegale di armi e sfruttamento della prostituzione. Altre due persone trovate in possesso di importanti quantitativi di cocaina e diverse armi son state arrestate in flagranza nel corso delle fasi esecutive dell'ordinanza e delle perquisizioni di questa mattina.

Due importanti pregiudicati romani erano a capo dell'organizzazione che aveva disponibilità di armi da fuoc o- come conferma il sequestro di una pistola a tamburo calibro 22 e munizioni - e che gestiva quantità esorbitanti di droga, arrivando a detenere, in un solo episodio accertato, 500 kg di hashish e ingenti forniture di cocaina purissima dal valore di centinaia di migliaia di euro, in parte rinvenute e sequestrate in locali condominiali adibiti a magazzino.