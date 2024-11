Scongiurato il dissesto, l’ex sindaco pretende chiarezza e attacca: «La città ha vinto sui suoi detrattori. Ai reggini devono rimanere impressi i nomi di quelli che hanno speculato alle loro spalle»

REGGIO CALABRIA – «La verità emersa con la pronuncia delle sezioni unite della Corte dei Conti, che ha scongiurato definitivamente l'ipotesi del dissesto del comune di Reggio Calabria (nella foto il palazzo municipale), ci consente di affermare a gran voce che la città ha vinto rispetto ai suoi detrattori». Lo afferma Giuseppe Scopelliti, candidato alle elezioni europee nella lista Ncd-Udc-Ppe. «Il dissesto - spiega l’ex governatore - avrebbe portato enormi disagi ai cittadini, alle imprese, al terzo settore, a tutti i creditori dell'ente e, di riflesso, a tutti i lavoratori, a cominciare dai dipendenti delle società miste. In ogni città italiana ci si batte per evitare il default dell'ente, un approccio bipartisan supportato dalla recenti normative statali che mirano a scongiurare il fallimento dei comuni e, quindi, dello Stato stesso. A Reggio Calabria, invece, per più di tre anni abbiamo assistito ad interventi degli "esperti" economisti del centrosinistra che inneggiavano al dissesto nel tentativo di spacciare per verità un falso acclarato. La nostra posizione su questo fronte è stata sempre chiara, netta ed orientata alla salvaguardia degli aspetti sociali, economici e occupazionali del tessuto cittadino».