Il partito apre una nuova fase politica e organizzativa sul territorio reggino. L'obiettivo del neo commissario è rafforzare il radicamento locale e costruire un'agenda di proposte in sinergia con le istituzioni e il sindaco Cannizzaro

Fratelli d'Italia avvia una significativa fase di riorganizzazione interna nel territorio calabrese. Peppe Neri è stato ufficialmente nominato commissario del coordinamento cittadino del partito a Reggio Calabria. La decisione si inserisce in una più ampia strategia di consolidamento e radicamento territoriale portata avanti a livello nazionale dal partito, con l'obiettivo di valorizzare amministratori, dirigenti, militanti e nuove energie locali.

Neri ha accolto l'incarico esprimendo forte senso di responsabilità e delineando subito le prime tappe del suo mandato. Il focus principale sarà l'ascolto e il confronto costante con il tessuto sociale cittadino per costruire un programma di proposte concrete per Reggio Calabria.

«Ringrazio il partito per la fiducia accordata – ha dichiarato Neri –. Già in settimana incontrerò i consiglieri comunali e circoscrizionali per avviare un primo momento di confronto, condividere le priorità e definire l’agenda politica del partito per la città». Questo passaggio segnerà l'inizio di un percorso basato sulla partecipazione e sull'iniziativa politica, muovendosi in piena sinergia con il progetto di rilancio della città intrapreso dal sindaco Francesco Cannizzaro.

Il neo commissario ha espresso la sua gratitudine per il supporto ricevuto dai vertici nazionali di Fratelli d'Italia, rivolgendo un ringraziamento particolare alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al deputato Giovanni Donzelli e al sottosegretario Wanda Ferro. Neri ha inoltre rivolto un augurio di buon lavoro a Ersilia Cedro per il nuovo ruolo che le è stato assegnato all'interno del partito.