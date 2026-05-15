Sotto accusa gli aumenti degli abbonamenti per auto mild hybrid e a metano e la gestione dei parcheggi sul Lungomare, mentre Reggio Protagonista promette modifiche immediate alle tariffe
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Reggio Protagonista, attraverso il Prof. Simone Veronese, critica duramente la pubblicazione dei concorsi ATAM a pochi giorni dalle elezioni comunali.
Secondo Reggio Protagonista, il problema non è soltanto la tempistica dei bandi, ma il fatto che queste assunzioni arrivino dopo anni di aumenti e politiche della sosta sempre più pesanti per i cittadini. A essere colpiti soprattutto i proprietari di auto mild hybrid e a metano, che avevano scelto mezzi meno inquinanti sostenendo costi maggiori, ma che si sono visti aumentare gli abbonamenti da circa 25 euro a circa 200 euro.
Per questo la lista Reggio Protagonista annuncia che una delle prime battaglie sarà quella di riportare le tariffe degli abbonamenti per i veicoli mild hybrid e a metano a 25 euro, premiando chi investe in mezzi meno inquinanti invece di penalizzarlo economicamente.
Reggio Protagonista chiederà inoltre che la sosta sul Lungomare e in Via Marina venga uniformata agli altri assi commerciali cittadini, con termine alle ore 19:30 e non fino alla mezzanotte, come avviene oggi. Una scelta ritenuta penalizzante per famiglie, giovani, cittadini e attività commerciali che frequentano la zona nelle ore serali.
«Si continua a fare cassa attraverso ticket e multe mentre la città resta piena di problemi legati a strade, trasporti e servizi. Fare concorsi proprio nel pieno della campagna elettorale rischia di dare un messaggio profondamente sbagliato ai cittadini e a chi cerca lavoro», conclude il Prof. Simone Veronese.