Incontro definito, in una nota stampa, «cruciale» quello di Lamezia Terme in cui i vertici regionali di Italia Viva Calabria, insieme ai responsabili provinciali, e ad alcuni rappresentanti nelle amministrazioni locali, hanno dato ufficialmente il via alla campagna elettorale per le elezioni autunnali.

Italia Viva ufficializza che parteciperà alle prossime Regionali «con il nostro simbolo, con la nostra identità, e con la nostra visione di futuro».

La lista, secondo quanto riportato, è «già in fase avanzata di composizione e sarà guidata dalla coordinatrice regionale Filomena Greco, affiancata da candidati che rappresentano il meglio della società civile, degli enti locali, delle professioni e dell’impegno quotidiano sul territorio».

«La Calabria ha bisogno di voltare pagina. Noi ci siamo. Siamo presenti, determinati e pronti a fare la nostra parte», ha dichiarato Filomena Greco.

A meno di un anno dall’ottimo incoraggiante risultato delle Europee, Italia Viva si prepara a una sfida importante. In questi giorni si sta completando il lavoro sulle liste e si stanno mobilitando tutte le articolazioni territoriali del partito per raccogliere proposte, ascoltare istanze, valorizzare idee concrete.

«Questo è il momento di credere nel cambiamento – continua la nota –, di scegliere una Calabria che guarda avanti, che si libera dalle logiche del passato e scommette sul merito, sull’onestà, sulla competenza. Italia Viva è una forza vitale, organizzata e pronta insieme alle altre forze riformiste e progressiste a costruire una Regione più giusta e più moderna».