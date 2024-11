«Ancora manca un progetto. Tutti parlano di candidature me nessuno parla di progetti e di come si intende cambiare la Calabria». Così il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo in merito alle ormai imminenti elezioni regionali, parlando con i giornalisti a margine di una conferenza stampa a Palazzo De Nobili. «Nessuno dice in che situazione si trova oggi la Calabria, che è la cosa più importante in questo momento. Abbiamo visto che ci sono varie difficoltà anche da quanto è emerso dalla delibera della Corte dei Conti per quanto riguarda il bilancio dell’ente. E nessuno si sta preoccupando di quello che accadrà nei prossimi anni con il bilancio regionale, quando finiranno i fondi europei. Sarà drammatico. E in questo scenario nessuno sta parlando di programmi, sta accadendo questo». Sul nome del candidato aggiunge: «Non si parla di nessun candidato. Si deve ancora riunire il tavolo di centrodestra. Ci sono dei nomi sul tavolo però ancora non è stato deciso niente». E sulla sua probabile candidatura dice: «Questo poi si vedrà, al momento quello che mi interessa sono i programmi non la candidatura».