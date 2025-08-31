Il Movimento 5 stelle ha reso noto la proposta delle liste dei candidati alla carica di consiglieri con cui scenderà in campo il prossimo 5-6 ottobre in vista delle elezioni regionali in Calabria. Nella giornata del primo settembre, gli iscritti al Movimento potranno votare i nomi proposti per l’elezione del Consiglio regionale della Calabria.

Tutte le candidature saranno tutte ufficializzate entro le ore 12 del 6 settembre.

La nota del Movimento

«Il 5 e il 6 ottobre – scrive il Movimento in una nota diffusa sul proprio sito - saremo chiamati ad affrontare le elezioni del Presidente e del Consiglio regionale della Calabria.

In coalizione con il fronte progressista sosterremo come candidato presidente il nostro Pasquale Tridico. Il Movimento 5 Stelle, come sempre unico nel panorama politico, ha consentito a tutti i propri iscritti di proporre la propria autocandidatura per la composizione delle liste provinciali per dette elezioni regionali.

D’intesa con la coordinatrice regionale, che ha preventivamente attivato un confronto con i coordinatori provinciali, i portavoce eletti e i rappresentanti dei gruppi territoriali, attingendo alle proposte di autocandidatura pervenute o integrandole ove necessario, rispettando gli obblighi di rappresentanza di genere imposti dalla legge, i requisiti per la candidatura previsti dal nostro Codice etico, l’esigenza di rappresentare le varie aree del territorio in modo armonico e di valorizzare al massimo le competenze degli stessi iscritti, sia al fine di rendere dette liste maggiormente competitive che di garantire la presentazione in ogni circoscrizione, abbiamo delineato le seguenti proposte di liste di candidati per ciascuna circoscrizione che potete qui consultare».

È convocata dalle 10 alle 22, informano dunque i pentastellati, «la consultazione in rete degli iscritti della Regione Calabria, che saranno chiamati a votare la proposta di liste dei candidati per le prossime elezioni regionali».

Proposta liste M5s

Le liste proposte

Circoscrizione Nord (Provincia di Cosenza)

Elisa Scutellà

Davide Tavernise

Giuseppe Giorno

Veronica Buffone

Massimiliano Battaglia

Teresa Sicoli

Gianfranco Orsomarso

Concetta Cuparo

Antonio Maiolino

Circoscrizione Centro (Provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)

Elisabetta Maria Barbuto

Luigi Antonio Stranieri

Marco Miceli

Chiara Patertì

Daniela Francesca Iannazzo

Antonio Bevilacqua

Olinda Suriano

Terri Boemi

Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)