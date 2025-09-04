Forza Italia ha scelto Cassano all'Ionio come trampolino di lancio per la sua campagna elettorale in vista delle imminenti consultazioni regionali a seguito delle recenti dimissioni del presidente Roberto Occhiuto. Lo start della campagna elettorale è fissato per domenica 7 settembre alle ore 19 in Piazza Salvatore Frasca. Una scelta meditata quella individuata nel comune dell'Alto Ionio cosentino, un “feudo” di conquista con l’ultimo successo d’ispirazione centrodestra.

Lo testimonia il successo di Gianpaolo Iacobini alle ultime elezioni amministrative che, sebbene si sia proposto con il supporto di liste civiche, ha confermato che la linea politica di Forza Italia ha attecchito in maniera profonda sul territorio rendendolo terreno fertile per dare il via a una campagna che si annuncia combattuta.

Sul palco saliranno il deputano onorevole Francesco Cannizzaro, coordinatore regionale del partito, il sindaco Gianpaolo Iacobini, padrone di casa e testimone del successo politico locale, e Gianluca Gallo, segretario provinciale di Forza Italia per Cosenza e, soprattutto, assessore regionale all'agricoltura. La presenza di Gallo è di fondamentale importanza, oltre a ricoprire una carica di peso nella giunta di Occhiuto, è cittadino di Cassano All'Ionio, trasformando la partecipazione da semplice presenza istituzionale a un vera e propria accoglienza per gli "onori di casa".

L'attenzione sarà riservata verso l’intervento di Roberto Occhiuto, vicesegretario nazionale di Forza Italia ed ex presidente della Regione Calabria che con le sue dimissioni ha attuato un gesto politico di rottura per riassegnare la parola finale ai calabresi. Occhiuto sarà chiamato a tracciare la rotta per la campagna elettorale e sicuramente illustrerà i successi del suo governo presentando le sfide future.