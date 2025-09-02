Votano Sì 1.197 iscritti su 1.472 partecipanti (il totale degli aventi diritto era 4.400). I pentastellati sono i primi a schierare la squadra per Tridico. Tornano due ex parlamentari e un consigliere regionale uscente

Sono state approvate dagli iscritti al M5s le proposte di candidatura alle elezioni regionali nelle liste pentastellate a sostegno del candidato presidente della Regione Calabria per la coalizione di centrosinistra, Pasquale Tridico. Questo l'esito della consultazione online riservata agli iscritti sulla piattaforma del M5s: alla consultazione hanno votato in 1.472 sui complessivi 4.412 aventi diritto al voto, le proposte sono state approvate con il voto favorevole di 1.197 iscritti. Definitive dunque le liste dei candidati M5s al Consiglio regionale: tra i nomi di candidati quelli del capogruppo regionale uscente Davide Tavernise e delle già parlamentari Elisa Scutellà - che nei mesi scorsi ha perso il seggio alla Camera dopo il ricorso del forzista Andrea Gentile - ed Elisabetta Barbuto.

Le liste approvate

Circoscrizione Nord (Provincia di Cosenza)

Elisa Scutellà

Davide Tavernise

Giuseppe Giorno

Veronica Buffone

Massimiliano Battaglia

Teresa Sicoli

Gianfranco Orsomarso

Concetta Cuparo

Antonio Maiolino

Circoscrizione Centro (Provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)

Elisabetta Maria Barbuto

Luigi Antonio Stranieri

Marco Miceli

Chiara Patertì

Daniela Francesca Iannazzo

Antonio Bevilacqua

Olinda Suriano

Terri Boemi

Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)

Giovanna Milena Roschetti

Antonio Germanò

Benedetta Genovese

Ismaele Ottavio Caruso

Rosario Antipasqua

Filippo Zavaglia

