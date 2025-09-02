Votano Sì 1.197 iscritti su 1.472 partecipanti (il totale degli aventi diritto era 4.400). I pentastellati sono i primi a schierare la squadra per Tridico. Tornano due ex parlamentari e un consigliere regionale uscente
Sono state approvate dagli iscritti al M5s le proposte di candidatura alle elezioni regionali nelle liste pentastellate a sostegno del candidato presidente della Regione Calabria per la coalizione di centrosinistra, Pasquale Tridico. Questo l'esito della consultazione online riservata agli iscritti sulla piattaforma del M5s: alla consultazione hanno votato in 1.472 sui complessivi 4.412 aventi diritto al voto, le proposte sono state approvate con il voto favorevole di 1.197 iscritti. Definitive dunque le liste dei candidati M5s al Consiglio regionale: tra i nomi di candidati quelli del capogruppo regionale uscente Davide Tavernise e delle già parlamentari Elisa Scutellà - che nei mesi scorsi ha perso il seggio alla Camera dopo il ricorso del forzista Andrea Gentile - ed Elisabetta Barbuto.
Le liste approvate
Circoscrizione Nord (Provincia di Cosenza)
Elisa Scutellà
Davide Tavernise
Giuseppe Giorno
Veronica Buffone
Massimiliano Battaglia
Teresa Sicoli
Gianfranco Orsomarso
Concetta Cuparo
Antonio Maiolino
Circoscrizione Centro (Provincie di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia)
Elisabetta Maria Barbuto
Luigi Antonio Stranieri
Marco Miceli
Chiara Patertì
Daniela Francesca Iannazzo
Antonio Bevilacqua
Olinda Suriano
Terri Boemi
Circoscrizione Sud (Provincia di Reggio Calabria)
Giovanna Milena Roschetti
Antonio Germanò
Benedetta Genovese
Ismaele Ottavio Caruso
Rosario Antipasqua
Filippo Zavaglia
