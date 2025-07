Luigi Sbarra sceglie il Premio Alveare di Confapi per la sua prima uscita ufficiale da Sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega per il Sud. Grazie all’azione del Governo Meloni, ha detto tra l’altro, negli ultimi due anni e mezzo si sono compiuti concreti passi in avanti per lo sviluppo del Mezzogiorno «divenuto locomotiva del Paese». Ma al nostro network l’ex segretario generale della Cisl ha soprattutto smentito le voci relative ad una sua possibile candidatura alla presidenza della Regione in rappresentanza del centrodestra, o perlomeno, di una parte di centrodestra, alternativa alla figura di Roberto Occhiuto.

Impegnato per lo sviluppo del Mezzogiorno

Categorica la smentita: «Assolutamente da escludere – ha detto al nostro network - Ho assunto un impegno con la presidente Meloni nel momento in cui ho ricevuto questa delega importante delle politiche per il Sud, di assoluto valore, di grande significato, impegnativa. E su questa strada andremo avanti fino alla fine della legislatura. Non sono concentrato su altro. Per cui – ha ribadito – escludo nel modo più categorico una disponibilità ad intraprendere esperienze o candidature regionali o comunali».

Zes Unica la svolta per l’economia

Luigi Sbarra ha poi parlato di momento favorevole per l’economia del Mezzogiorno, soprattutto grazie agli effetti della Zes Unica «finanziata – ha detto - con 4 miliardi e 800 milioni negli ultimi due anni e che ha generato un volume complessivo di investimenti pari a circa 28 miliardi nel Sud con la creazione di 35 mila nuovi posti di lavoro. La semplificazione burocratica da un lato e le agevolazioni con il credito d'imposta dall'altro stanno determinando una capacità del Sud di attrarre investimenti come non accadeva da anni. Agiscono positivamente inoltre il bonus e gli incentivi all'occupazione giovanile e femminile. Dobbiamo cogliere questa straordinaria opportunità – ha concluso - per investire di più sul sostegno alle imprese, sulle infrastrutture, sull'innovazione tecnologica e poi sulle competenze. Preparare i giovani ad avvicinarsi al mercato del lavoro per evitare emigrazioni e mobilità di massa. Su tutto questo il Governo sta facendo un grande lavoro e lo rafforzeremo di più nei prossimi mesi».