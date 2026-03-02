Un cittadino ha presentato una contestazione per ottenere la decadenza del consigliere regionale di Forza Italia, sostenendo che abbia mantenuto cariche incompatibili senza scegliere tra Provincia di Crotone e Palazzo Campanella

Un nuovo ricorso elettorale pende dinnanzi al Tribunale di Catanzaro. Il giudizio è volto ad ottenere la dichiarazione di incompatibilità del consigliere regionale, Sergio Ferrari, eletto a Palazzo Campanella alle ultime consultazioni nella circoscrizione centro nella lista di Forza Italia. Il ricorso è stato promosso da un cittadino elettore iscritto nelle liste elettorali del comune di Catanzaro e mira a far decadere dalla carica il consigliere regionale azzurro.

Secondo il ricorrente, Ferrari avrebbe contestualmente mantenuto le cariche di presidente della Provincia di Crotone e di consigliere regionale senza optare per tempo per l’una o l’altra. Il ricorso, presentato da un cittadino elettore sotto forma di ricorso popolare, mira ad ottenere la decadenza di Ferrari da Palazzo Campanella con il conseguente scorrimento dei candidati non eletti nella circoscrizione centro.

In particolare, Ferrari era stato dichiarato decaduto da sindaco all’esito della procedura avviata dal Consiglio comunale di Cirò Marina e la decadenza da sindaco ha comportato di conseguenza la decadenza di diritto anche da presidente della Provincia di Crotone.

Il consigliere regionale è difeso dall’avvocato Alfredo Gualtieri. Il cittadino, invece, è difeso dall’avvocato Oreste Morcavallo. L’udienza per la discussione del ricorso è fissata ad aprile.