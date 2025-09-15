Saltano le tappe del leader del Movimento 5 stelle alla Diga sul Metramo a Galatro, all’ospedale di Locri e a Reggio Calabria
Il presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte, "a causa di motivi personali è costretto ad annullare gli impegni previsti oggi in Calabria". Lo rende noto il Movimento. Il programma di Conte in Calabria, tutto nel Reggino, prevedeva per oggi la visita della Diga sul Metramo a Galatro, quella dell'ospedale di Locri ed un incontro con i cittadini sul lungomare di Reggio Calabria. Un'altra tappa in Calabria è prevista per domani nel vibonese.