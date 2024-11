Vano l'appello alla responsabilità che il segretario del Pd ha rivolto al leader del Movimento Diritti Civili nel faccia a faccia andato in scena a Rende. Richiesta alla Stasi: 'Votiamo il 26 ottobre come a Reggio'

RENDE (CS) - "Ho incontrato il segretario regionale del Pd della Calabria, Ernesto Magorno, per fatto di cortesia dopo la sua richiesta. Ho ribadito a Magorno che non è possibile o ipotizzabile un passo indietro della Lista Diritti Civili per le primarie istituzionali". Lo ha detto Franco Corbelli, candidato con la Lista Diritti Civili, insieme a Elio Belcastro e Antonietta Perri, alle primarie istituzionali per la scelta del Presidente della Regione. "Questo - ha aggiunto - è un fatto di coerenza e di rispetto nei confronti dei 3.347 sottoscrittori della nostra lista e soprattutto perché siamo convinti che la nostra è una battaglia in difesa della democrazia e in favore della Calabria. Ho auspicato che il Pd e il centrosinistra svolgano le loro primarie il 7 o 14 settembre e ho ribadito di ritenere un errore la mancata partecipazione alle primarie istituzionali che sono garantite da una organizzazione dello Stato. Ho spiegato a Magorno che le primarie di Diritti Civili sono una pagina importante per la nostra regione perché noi chiederemo a tutti i calabresi di recarsi alle urne per dare una testimonianza e segnale preciso del desiderio di cambiamo e rinnovamento". "La nostra sfida - ha proseguito Corbelli - è quella di portare il 21 settembre mezzo milione di calabresi alle urne per le primarie. Dopo l'incontro c'è stata una dichiarazione congiunta con la quale abbiamo chiesto alla Presidente facente funzione Stasi di abbinare le elezioni regionali con quelle di Reggio Calabria che si svolgeranno il 26 ottobre. Si può fare visto che ci sono i tempi tecnici. Con Magorno ci rivedremo dopo la risposta della Stasi".