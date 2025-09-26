Prosegue il tour elettorale dell’onorevole Gianluca Gallo impegnato nella campagna elettorale per le prossime consultazioni regionali. Appuntamento nei giorni scorsi a Marina di Sibari dove l'assessore Gallo, candidato consigliere alla Regione Calabria in appoggio al presidente Roberto Occhiuto, ha incontrato una nutrita platea di elettori.

L'evento, ospitato nello stabilimento balneare Alas Beach, ha registrato una partecipazione significativa, a testimonianza del crescente interesse per le prossime elezioni regionali. Gianluca Gallo ha illustrato i punti chiave del programma politico di Roberto Occhiuto, ponendo l'accento sulla necessità di valorizzare le immense risorse del territorio.

L'intervento di Gianluca Gallo è stato accolto con grande interesse affrontando le criticità specifiche del territorio della Sibaritide. «La Calabria ha bisogno di un governo forte e competente» ha affermato Gallo, «e Roberto Occhiuto è la persona giusta per guidare questa terra verso un futuro di sviluppo e opportunità». L'incontro si è concluso con un appello al voto e un messaggio di speranza e fiducia nel futuro della regione. di quanto la campagna elettorale in Calabria sia ormai entrata nel vivo.

L'onorevole Gallo, al termine dell’evento, ha rilasciato ai microfoni del nostro network, il proprio pensiero: «I sondaggi ci danno vincitori come centrodestra, per il presidente Occhiuto, con quasi 30 punti di vantaggio ma d'altro canto ne abbiamo conferma incontrando tanta gente, incontrando gente che vota per il centrodestra, per il progetto politico di Occhiuto, per premiare questi quattro anni di governo che hanno dato tanti, tanti risultati alla nostra Regione. Noi vogliamo continuare a lavorare al servizio dei calabresi nei prossimi anni, proprio per proseguire su questo percorso che riteniamo essere stato un percorso virtuoso»