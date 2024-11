Graziano Di Natale concorrerà in veste di aspirante consigliere alla competizione regionale che porterà i calabresi alle urne il prossimo 26 gennaio, salvo disposizioni dell'ultima ora. Lo ha dichiarato lo stesso Di Natale nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Stillo Ferrari di Paola. «Mi sento come uno studente che deve affrontare un esame - ha detto il giovane avvocato - ma so di aver studiato». Concorrerà per rappresentare la provincia di Cosenza, dice al culmine dell'incontro, anche se non è specificata la lista con cui si candiderà, pur militando da anni nel Pd. «È un momento storico particolare - dice il presidente del consiglio paolano e consigliere provinciale -, stiamo valutando qual è la cosa giusta da fare».