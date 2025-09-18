«La destra è nervosa ed attacca in maniera sguaiata, a testa bassa. Oggi tocca al vice capogruppo di Fratelli d'Italia, Alfredo Antoniozzi pronunciarsi contro Casa Riformista. In precedenza lo avevano fatto altri esponenti della maggioranza di governo. Segno che a destra il nervosismo cresce all'avvicinarsi della scadenza elettorale». Così Filomena Greco segretaria regionale di Italia Viva e capolista nella circoscrizione di Cosenza per Casa Riformista replica ad Alfredo Antoniozzi. In particolare, Il vice capogruppo di Fdi alla Camera aveva accusato la compagine guidata da Principe di essersi «consegnata a Italia Viva».

La Greco fa rilevare: «L'esponente del partito della presidente del Consiglio invita Sandro Principe, tra i fondatori di Casa Riformista, a sciogliere l'alleanza per "fare il socialista". La cosa curiosa è che un politico allevato dalla Dc e finito in età matura per abbracciare il partito con la fiamma nel simbolo, dia suggerimenti a Principe da sempre militante con orgoglio ed efficacia nel partito socialista- questo il commento di Filomena Greco- e non solo suggerisce comportamenti e scelte politiche, ma si azzarda, lui che adesso veste l'abito di Fratelli d'Italia, a suggerire la linea politica socialista, accusa di incoerenze una lista che è saldamente e coerentemente nel campo del centrosinistra e ne rappresenta il cuore riformista».

E ancora: «Il nervosismo della destra -conclude la capolista Greco- sfiora il ridicolo quando fa cantare le sirene del sostegno a Rende (città di cui Principe è sindaco) , affermando che le istituzioni sono pronte a promuovere e supportare il comune del cosentino. Mi domando: ma fino ad oggi Antoniozzi e la destra, a cominciare dal suo partito, dove erano? Bene, l'agitazione di Antoniozzi ci conferma che abbiamo scelto la strada giusta e che il consenso intorno a Casa Riformista cresce. I loro attacchi sono per noi beneauguranti: la percentuale a due cifre di Casa Riformista sarà quella che manderà a casa Occhiuto e porterà Tridico al governo della Regione Calabria». I vertici di Italia Viva, conclude il comunicato stampa, puntano a «sfondare con Casa Riformista, la soglia del 10 per cento. E non si curano dei sondaggi che fissano al 5 per cento il risultato dei riformisti in Calabria».