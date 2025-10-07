VIDEO | Il primo cittadino commenta con soddisfazione la vittoria del governatore rivendicando il ruolo decisivo della città nel risultato elettorale: «Avevamo previsto sul palco che avrebbe vinto le elezioni e che sarebbe stato un risultato eccezionale»

A margine di un evento svoltosi a Lamezia Terme, il sindaco Mario Murone ha espresso entusiasmo per l’elezione di Roberto Occhiuto alla Presidenza della Regione Calabria. Un risultato che, secondo il primo cittadino, premia il lavoro e la compattezza del territorio lametino.

«L’elezione del Presidente è stata un grandissimo evento – ha dichiarato Murone –. D’altro canto, ancora una volta, per tornare a Lamezia, avevamo previsto sul palco che il presidente avrebbe vinto le elezioni e che sarebbe stato un risultato eccezionale». Il riferimento è al mega comizio su Corso Numistrano dove erano presenti tutti i leader nazionali del centrodestra compresa la premier Meloni.

Il sindaco ha poi sottolineato la partecipazione e l’unità della sua comunità: «Lamezia ancora una volta ha risposto in maniera compatta, naturalmente, a questo evento elettorale e credo che abbia contribuito in maniera determinante a quella che è stata l’elezione del Presidente».