Jole Santelli sarà il nuovo presidente della Calabria, la prima donna a ricoprire questo ruolo. Le prime proiezioni sembrano non lasciare spazio a dubbi, visto il grande distacco che separa il centrodestra dal centrosinistra guidato da Pippo Callipo.



Due le proiezioni finora disponibili. La prima, di Swg per La7, con una copertura dell'8%, vede Santelli è al 53,2%. Callipo è invece al 30,7%. Per Consorzio Opinio Italia per la Rai, con un campione del 6%, Santelli si piazza al 50,9%, mentre Callipo è al 30,7%.



Entrambe le proiezioni vedono il candidato indipendente Carlo Tansi oltre l'8%, soglia minima per il raggiungimento del quorum. Per Swg, l'ex capo della Prociv è all'8,3%, mentre per Opinio è al 10,9%.



I primi dati disponibili dicono che, al momento, il Movimento 5 stelle non riuscirebbe a entrare in consiglio regionale. Per Swg, la coalizione di Francesco Aiello è al 7,8%, per Opinio è al 7,5%.

Le proiezioni delle liste

Cetrodestra

Forza italia 11.2

Lega 11

Santelli presidente 9.9

Fratelli italia 9.8

UDC 8.3

Casa liberta 6.2

Centrosinistra

Pd 14,2

io resto 7,5

democratici 6,5

Tansi

tesoro 5,3

calabria libera 1,5

calabria 0,7

Aiello 7,1





L'affluenza definitiva è al 44,3%. Nel 2014 era stata al 44,2%.



