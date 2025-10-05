Democrazia sovrana e popolare è la formazione che sosterrà la corsa dell’outsider. Ecco gli aspiranti consiglieri nelle tre circoscrizioni

Il guastatore, l’outsider, il terzo incomodo. Alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, oltre a Roberto Occhiuto per il centrodestra e Pasquale Tridico per il centrosinistra, si aggiunge il nome dell'avvocato Francesco Toscano, in rappresentanza della lista di Democrazia sovrana e popolare. Ecco la lista a sostegno di Francesco Toscano.

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Francesco Toscano

Marco Rizzo

Giuseppe Triolo

Maria Luisa Campolo

Felicia Fortugno

Domenica Francesca Greco

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Francesco Toscano

Marco Rizzo

Caterina Villì

Michele Caruso

Giuseppe Pulvirenti

Antonietta Veneziano

Maria Giovanna Zavaglia

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Marco Rizzo

Caterina Villì

Francesco Toscano

Alessandro Buccieri

Luigi Caputo

Claudia Castro

Luca Filippelli

Rosa Gaudio

Paola Marinaccio