Democrazia sovrana e popolare è la formazione che sosterrà la corsa dell’outsider. Ecco gli aspiranti consiglieri nelle tre circoscrizioni
Il guastatore, l’outsider, il terzo incomodo. Alle elezioni regionali del 5 e 6 ottobre, oltre a Roberto Occhiuto per il centrodestra e Pasquale Tridico per il centrosinistra, si aggiunge il nome dell'avvocato Francesco Toscano, in rappresentanza della lista di Democrazia sovrana e popolare. Ecco la lista a sostegno di Francesco Toscano.
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Francesco Toscano
Marco Rizzo
Giuseppe Triolo
Maria Luisa Campolo
Felicia Fortugno
Domenica Francesca Greco
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Francesco Toscano
Marco Rizzo
Caterina Villì
Michele Caruso
Giuseppe Pulvirenti
Antonietta Veneziano
Maria Giovanna Zavaglia
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Marco Rizzo
Caterina Villì
Francesco Toscano
Alessandro Buccieri
Luigi Caputo
Claudia Castro
Luca Filippelli
Rosa Gaudio
Paola Marinaccio