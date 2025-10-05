L’alfiere del campo largo schiera sei liste e prova a contendere lo scettro della Presidenza a Occhiuto
Dal Parlamento europeo alla Calabria: l’inventore del reddito di cittadinanza prova a strappare la Regione al centrodestra. Pasquale Tridico, candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, è sostenuto da sei liste: Pd, M5S, Avs-SI, Tridico Presidente, Democratici e Progressisti, Casa Riformista.
I calabresi saranno chiamati alle urne domenica 5 e lunedì 6 ottobre per l'elezione del governatore e del consiglio regionale. Di seguito le liste a sostegno di Pasquale Tridico
Partito Democratico
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Giuseppe Mazzuca
Enza Bruno Bossio
Pino Capalbo
Francesca Dorato
Catia Filippo
Franco Iacucci
Mimmo Lo Polito
Rosellina Madeo
Rosanna Mazzia
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Ernesto Alecci
Amalia Bruni
Raffaele Mammoliti
Luigi Tassone
Leo Barberio
Alessandra Pugliese
Giusi Iemma
Elisabeth Sacco
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Giuseppe Falcomatà
Giovanni Muraca
Giuseppe Ranuccio
Vincenzo Maesano
Patrizia Morabito
Lucia Nucera
Maria Teresa Floccari
Movimento 5Stelle
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Elisa Scutellà
Davide Tavernise
Giuseppe Giorno
Veronica Buffone
Massimiliano Battaglia
Teresa Sicoli
Gianfranco Orsomarso
Concetta Cuparo
Antonio Maiolino
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Elisabetta Maria Barbuto
Luigi Antonio Stranieri
Marco Miceli
Chiara Patertì
Daniela Francesca Iannazzo
Antonio Bevilacqua
Olinda Suriano
Terri Boemi
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Giovanna Milena Roschetti
Antonio Germanò
Benedetta Genovese
Ismaele Ottavio Caruso
Rosario Antipasqua
Filippo Zavaglia
Elisa Scutellà
AVS-Sinistra Italiana
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Mimmo Lucano
Donatella Di Cesare
Giuseppe Campana
Giorgia Carmenpia Giampietro
Michele Cosentino
Annunziata Turano
Francesco Giacomo Pignataro
Walter Nocito
Maria Pia Funaro
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Antonio Lo Schiavo
Raffaella Cosentino
Gianmichele Bosco
Margherita Perri
Sergio Genco
Alessia Piperno
Domenico Villì
Bernadette Serratore
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Demetrio Delfino
Salvatore Fuda
Mimmo Lucano
Donatella Di Cesare
Patrizia Gambardella
Michele Tripodi
Patti Sonia
Tridico Presidente
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Biancamaria Rende
Daniela Bonofiglio
Rosa Principe
Stefania Rota
Ranieri Marcello Silvestro Filippelli
Edoardo detto Antonello Giudiceandrea
Ferdinando Laghi
Giovanbattista Nicoletti
Ferdinando Nociti
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Paola Petronio
Maria Rosaria Franzè
Angela Cristina Medaglia
Monica Nardi
Vincenzo Bruno
Francesco Del Giudice
Giovanni Primerano
Filippo Sestito
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Caterina Trecroci
Irene Calabrò
Rosalba Larosa
Fabio Foti
Domenico Gattuso
Michele Mileto
Saverio Pazzano
Democratici e Progressisti
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Umberto Federico
Giuseppina Rachele Incarnato
Filomena Presta
Donatella Donato
Giuseppe Pugliese
Maria Assunta Lattuca
Biagio Caligiuri
Francesco De Cicco
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Antonio Belcastro
Vincenzo Costantino
Carmela Milena Liotta
Luciana Loprete
Laura Moschella
Francesco Pitaro
Giuseppe Scali
Stefano Soriano
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Nino De Gaetano
Caterina Belcastro
Giuggi Palmenta
Carmelo Versace
Antonio Morabito
Marcella Borrello
Alessandra Papandrea
Casa Riformista
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Filomena Greco
Amerigo Castiglione
Francesca Cufone
Gabriella De Seta
Gianmarco Manfrinato
Lucantonio Nicoletti
Cosimo Savastano
Norina Scorza
Giuseppe Graziano
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Francesco De Nisi
Emanuela Capalbo
Carmen Carceo
Giuseppe Condello
Francesco De Nardo
Serena Del Negro
Francesco Muraca
Raffaella Ruberto
Circoscrizione Sud Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Gabriella Andriani
Angiolina Borgese
Cristian Cosimi
Amedeo Di Tillo
Giuseppe Mammoliti
Jessica Fiorentina Pisani
Domenico Pirrotta