L’alfiere del campo largo schiera sei liste e prova a contendere lo scettro della Presidenza a Occhiuto

Dal Parlamento europeo alla Calabria: l’inventore del reddito di cittadinanza prova a strappare la Regione al centrodestra. Pasquale Tridico, candidato della coalizione di centrosinistra alla presidenza della Regione Calabria, è sostenuto da sei liste: Pd, M5S, Avs-SI, Tridico Presidente, Democratici e Progressisti, Casa Riformista.

I calabresi saranno chiamati alle urne domenica 5 e lunedì 6 ottobre per l'elezione del governatore e del consiglio regionale. Di seguito le liste a sostegno di Pasquale Tridico

Partito Democratico

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Giuseppe Mazzuca

Enza Bruno Bossio

Pino Capalbo

Francesca Dorato

Catia Filippo

Franco Iacucci

Mimmo Lo Polito

Rosellina Madeo

Rosanna Mazzia

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Ernesto Alecci

Amalia Bruni

Raffaele Mammoliti

Luigi Tassone

Leo Barberio

Alessandra Pugliese

Giusi Iemma

Elisabeth Sacco

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Giuseppe Falcomatà

Giovanni Muraca

Giuseppe Ranuccio

Vincenzo Maesano

Patrizia Morabito

Lucia Nucera

Maria Teresa Floccari

Movimento 5Stelle

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Elisa Scutellà

Davide Tavernise

Giuseppe Giorno

Veronica Buffone

Massimiliano Battaglia

Teresa Sicoli

Gianfranco Orsomarso

Concetta Cuparo

Antonio Maiolino

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Elisabetta Maria Barbuto

Luigi Antonio Stranieri

Marco Miceli

Chiara Patertì

Daniela Francesca Iannazzo

Antonio Bevilacqua

Olinda Suriano

Terri Boemi

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Giovanna Milena Roschetti

Antonio Germanò

Benedetta Genovese

Ismaele Ottavio Caruso

Rosario Antipasqua

Filippo Zavaglia

Elisa Scutellà

AVS-Sinistra Italiana

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Mimmo Lucano

Donatella Di Cesare

Giuseppe Campana

Giorgia Carmenpia Giampietro

Michele Cosentino

Annunziata Turano

Francesco Giacomo Pignataro

Walter Nocito

Maria Pia Funaro

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Antonio Lo Schiavo

Raffaella Cosentino

Gianmichele Bosco

Margherita Perri

Sergio Genco

Alessia Piperno

Domenico Villì

Bernadette Serratore

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Demetrio Delfino

Salvatore Fuda

Mimmo Lucano

Donatella Di Cesare

Patrizia Gambardella

Michele Tripodi

Patti Sonia

Tridico Presidente

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Biancamaria Rende

Daniela Bonofiglio

Rosa Principe

Stefania Rota

Ranieri Marcello Silvestro Filippelli

Edoardo detto Antonello Giudiceandrea

Ferdinando Laghi

Giovanbattista Nicoletti

Ferdinando Nociti



Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Paola Petronio

Maria Rosaria Franzè

Angela Cristina Medaglia

Monica Nardi

Vincenzo Bruno

Francesco Del Giudice

Giovanni Primerano

Filippo Sestito

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Caterina Trecroci

Irene Calabrò

Rosalba Larosa

Fabio Foti

Domenico Gattuso

Michele Mileto

Saverio Pazzano

Democratici e Progressisti

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Umberto Federico

Giuseppina Rachele Incarnato

Filomena Presta

Donatella Donato

Giuseppe Pugliese

Maria Assunta Lattuca

Biagio Caligiuri

Francesco De Cicco

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Antonio Belcastro

Vincenzo Costantino

Carmela Milena Liotta

Luciana Loprete

Laura Moschella

Francesco Pitaro

Giuseppe Scali

Stefano Soriano

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Nino De Gaetano

Caterina Belcastro

Giuggi Palmenta

Carmelo Versace

Antonio Morabito

Marcella Borrello

Alessandra Papandrea

Casa Riformista

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Filomena Greco

Amerigo Castiglione

Francesca Cufone

Gabriella De Seta

Gianmarco Manfrinato

Lucantonio Nicoletti

Cosimo Savastano

Norina Scorza

Giuseppe Graziano

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Francesco De Nisi

Emanuela Capalbo

Carmen Carceo

Giuseppe Condello

Francesco De Nardo

Serena Del Negro

Francesco Muraca

Raffaella Ruberto

Circoscrizione Sud Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Gabriella Andriani

Angiolina Borgese

Cristian Cosimi

Amedeo Di Tillo

Giuseppe Mammoliti

Jessica Fiorentina Pisani

Domenico Pirrotta