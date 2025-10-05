Il governatore tenta la riconferma e schiera il contingente più corposo di candidati. Roberto Occhiuto, candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, è sostenuto da otto liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord.

Ecco le liste a sostegno di Roberto Occhiuto.

Forza Italia - Occhiuto Presidente

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Gallo Gianluca

Straface Pasqualina

Blandi Antonella

Chiappetta Piercarlo

De Caprio Antonio

Impieri Francesca

Morrone Angela

Russo Antonio

Santoianni Elisabetta

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Talerico Antonello

Aiello Elisabetta

Fera Maria Ylenia

Ferrari Sergio

Grandinetti Dionesi Antonella

Pianura Maria Grazia

Polimeni Marco

Russo Saverio

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Cirillo Salvatore

Giannetta Domenico

Anghelone Serena

Biasi Rocco

Scarcella Concetta

Parisi Virginia

Zimbalatti Antonino

Lista Occhiuto Presidente

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Caputo Pierluigi

Succurro Rosaria

Bufano Franceschina

Guido Marisa Fiammetta

Minò Cataldo

Salimbeni Mattia

Vano Giuseppina

Ventimiglia Vincenzo

Vetere Ugo

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Comito Michele

Ionà Emanuele

Gaetano Salvatore

Capellupo Filippo Antonio

Fiamingo Antonia

Lombardo Rosina

Molinaro Maria

Santacroce Frank Mario

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Giacomo Crinò

Ieracitano Fortunata

Luccisano Chiara

Micheli Eulalia

Parrello Antonino

Sainato Raffaele

Zampogna Giuseppe

Lista Forza Azzurri

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

De Luca Umberto

Iannotta Gregorio

Greco Francesca

Laurito Felicità

Bernardo Francesco

De Marco Leonardo

Carlucci Daniela

Nardi Massimo

Gatto Luisa

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Afflitto Francesco

Mascaro Salvatore

Caddeo Carla

Crapella Patrizia

De Pinto Cosimo

De Vita Giuseppe

Mungo Antonio

Staropoli Giuseppina

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Castelletti Gabriella

Caldovino Roberta

Condoleo Antonio

Barberi Giuliana

Bartolo Enzo Rocco

Nucera Giuseppe

Ventra Giuseppe

Fratelli d'Italia

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Angelo Brutto

Luciana De Francesco

Anna De Gaio

Dora Mauro

Sabrina Mannarino

Pietro Molinaro

Attilio Parrotta

Rosa Pignataro

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Wanda Ferro

Antonio Montuoro

Filippo Pietropaolo

Simona Ferraina

Dalila Nesci

Domenico Perri

Teresa Ruberto

Antonio Schiavello

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Giovanni Calabrese

Marco Cascarano

Ramona Calafiore

Giovanna Cusumano

Daniela Iiriti

Francesco Praticò

Stefano Princi

Lega

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Katya Gentile

Orlandino Greco

Paola Emira Ciodaro

Antonio Belmonte

Marianna Ardillo

Santo Capalbo

Michele Covello

Maria Annunziata De Marco

Giovanni Schiavelli

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Filippo Mancuso

Pietro Raso

Maria Limardo

Gianpaolo Bevilacqua

Elisenia Laudari

Cosima Teresa Miletta

Silvia Parente

Maria Teresa Stirparo

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Giuseppe Gelardi

Giuseppe Mattiani

Caterina Maria Capponi

Daniela Demetrio

Armando Neri

Francesco Sarica

Anna Maria Stanganelli

Udc

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Anna Vigilaturo

Vincenzo Borrelli

Massimiliano Ercole

Antonietta Fazio

Gennaro Licursi

Cataldo Ant.Russo

Domenico Piattello

Rosetta Crisci

Cinzia Naccarato

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Salvatore Bulzomì

Gerlando Cuffaro

Rosa Procopio

Mariana Iannello

Anna Pesce

Vincenzo Fulvio Attisani

Giuseppe Isabella

Romano Loielo

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Riccardo Occhipinti

Manuela Barletta

Daniela Moscato

Pancrazio Melcore detto Walter

Luigi Marcianò

Antonino Francesco Latella

Monardi Trungadi Evelin Giada

Noi Moderati

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Caligiuri Enrico

Del Giudice Giannino

Gravina Davide

Lanzino Marilena

Mauro Cinzia

Mazzei Ermelinda

Rosa Riccardo

Scalercio Elisa

Sirimarco Adele

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Concolino Lea

Valeria Fedele

Gennaro Lerose

Pascasio Matacera

Giuseppina Mellace

Vito Pitaro

Michele Rosato

Antonio Sciumbata

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Antonino Crea

Francesca Eroi

Orlando Fazzolari

Antonio Malara

Maria Marilena Mammone

Maria Grazia Pascale

Gaetano Rao

Sud chiama Nord

Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)

Sara Mauro

Salvatore Virgilio Minniti

Simona Casadei

Isabella Campana

Antonio Raddi

Anna Capitano

Patrik Palumbo

Carmelo Asta

Sandro Palazzolo

Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)

Azzalini Antonio

Casaburi Anna

Saladino Vittorio

Gallo Samanta

Pittella Salvatore

Sestito Vincenzo Giuseppe

Mazzuca Emilia Maria

Passalis Ida

Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)

Bonavita Marilene

Adamo Giuseppe

Marino Andrea

Paolillo Ilaria

Candido Federica

Surace Vincenzo

Borrelli Dario Salvatore