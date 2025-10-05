Otto liste a sostegno del governatore uscente che tenta la riconferma. Ecco gli aspiranti consiglieri
Il governatore tenta la riconferma e schiera il contingente più corposo di candidati. Roberto Occhiuto, candidato della coalizione di centrodestra alla presidenza della Regione Calabria, è sostenuto da otto liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Udc, Noi Moderati, Forza Azzurri, Occhiuto Presidente e Sud chiama Nord.
Ecco le liste a sostegno di Roberto Occhiuto.
Forza Italia - Occhiuto Presidente
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Gallo Gianluca
Straface Pasqualina
Blandi Antonella
Chiappetta Piercarlo
De Caprio Antonio
Impieri Francesca
Morrone Angela
Russo Antonio
Santoianni Elisabetta
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Talerico Antonello
Aiello Elisabetta
Fera Maria Ylenia
Ferrari Sergio
Grandinetti Dionesi Antonella
Pianura Maria Grazia
Polimeni Marco
Russo Saverio
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Cirillo Salvatore
Giannetta Domenico
Anghelone Serena
Biasi Rocco
Scarcella Concetta
Parisi Virginia
Zimbalatti Antonino
Lista Occhiuto Presidente
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Caputo Pierluigi
Succurro Rosaria
Bufano Franceschina
Guido Marisa Fiammetta
Minò Cataldo
Salimbeni Mattia
Vano Giuseppina
Ventimiglia Vincenzo
Vetere Ugo
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Comito Michele
Ionà Emanuele
Gaetano Salvatore
Capellupo Filippo Antonio
Fiamingo Antonia
Lombardo Rosina
Molinaro Maria
Santacroce Frank Mario
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Giacomo Crinò
Ieracitano Fortunata
Luccisano Chiara
Micheli Eulalia
Parrello Antonino
Sainato Raffaele
Zampogna Giuseppe
Lista Forza Azzurri
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
De Luca Umberto
Iannotta Gregorio
Greco Francesca
Laurito Felicità
Bernardo Francesco
De Marco Leonardo
Carlucci Daniela
Nardi Massimo
Gatto Luisa
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Afflitto Francesco
Mascaro Salvatore
Caddeo Carla
Crapella Patrizia
De Pinto Cosimo
De Vita Giuseppe
Mungo Antonio
Staropoli Giuseppina
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Castelletti Gabriella
Caldovino Roberta
Condoleo Antonio
Barberi Giuliana
Bartolo Enzo Rocco
Nucera Giuseppe
Ventra Giuseppe
Fratelli d'Italia
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Angelo Brutto
Luciana De Francesco
Anna De Gaio
Dora Mauro
Sabrina Mannarino
Pietro Molinaro
Attilio Parrotta
Rosa Pignataro
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Wanda Ferro
Antonio Montuoro
Filippo Pietropaolo
Simona Ferraina
Dalila Nesci
Domenico Perri
Teresa Ruberto
Antonio Schiavello
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Giovanni Calabrese
Marco Cascarano
Ramona Calafiore
Giovanna Cusumano
Daniela Iiriti
Francesco Praticò
Stefano Princi
Lega
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Katya Gentile
Orlandino Greco
Paola Emira Ciodaro
Antonio Belmonte
Marianna Ardillo
Santo Capalbo
Michele Covello
Maria Annunziata De Marco
Giovanni Schiavelli
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Filippo Mancuso
Pietro Raso
Maria Limardo
Gianpaolo Bevilacqua
Elisenia Laudari
Cosima Teresa Miletta
Silvia Parente
Maria Teresa Stirparo
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Giuseppe Gelardi
Giuseppe Mattiani
Caterina Maria Capponi
Daniela Demetrio
Armando Neri
Francesco Sarica
Anna Maria Stanganelli
Udc
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Anna Vigilaturo
Vincenzo Borrelli
Massimiliano Ercole
Antonietta Fazio
Gennaro Licursi
Cataldo Ant.Russo
Domenico Piattello
Rosetta Crisci
Cinzia Naccarato
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Salvatore Bulzomì
Gerlando Cuffaro
Rosa Procopio
Mariana Iannello
Anna Pesce
Vincenzo Fulvio Attisani
Giuseppe Isabella
Romano Loielo
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Riccardo Occhipinti
Manuela Barletta
Daniela Moscato
Pancrazio Melcore detto Walter
Luigi Marcianò
Antonino Francesco Latella
Monardi Trungadi Evelin Giada
Noi Moderati
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Caligiuri Enrico
Del Giudice Giannino
Gravina Davide
Lanzino Marilena
Mauro Cinzia
Mazzei Ermelinda
Rosa Riccardo
Scalercio Elisa
Sirimarco Adele
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Concolino Lea
Valeria Fedele
Gennaro Lerose
Pascasio Matacera
Giuseppina Mellace
Vito Pitaro
Michele Rosato
Antonio Sciumbata
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Antonino Crea
Francesca Eroi
Orlando Fazzolari
Antonio Malara
Maria Marilena Mammone
Maria Grazia Pascale
Gaetano Rao
Sud chiama Nord
Circoscrizione Nord (Cosenza e provincia)
Sara Mauro
Salvatore Virgilio Minniti
Simona Casadei
Isabella Campana
Antonio Raddi
Anna Capitano
Patrik Palumbo
Carmelo Asta
Sandro Palazzolo
Circoscrizione Centro (Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e province)
Azzalini Antonio
Casaburi Anna
Saladino Vittorio
Gallo Samanta
Pittella Salvatore
Sestito Vincenzo Giuseppe
Mazzuca Emilia Maria
Passalis Ida
Circoscrizione Sud (Reggio Calabria e provincia)
Bonavita Marilene
Adamo Giuseppe
Marino Andrea
Paolillo Ilaria
Candido Federica
Surace Vincenzo
Borrelli Dario Salvatore