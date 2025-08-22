Si è riunita a Lamezia Terme la direzione regionale del Partito democratico, presieduta dal segretario regionale Nicola Irto. L'assemblea ha ratificato l'indicazione di Pasquale Tridico alla guida della coalizione di centrosinistra che il 5 e 6 ottobre sfiderà il centrodestra di Roberto Occhiuto e ha dato mandato al segretario di mettere in campo tutte le opzioni utili ad allargare la coalizione alle varie anime del centrosinistra.

«Era doveroso convocare la direzione del partito - ha spiegato Irto - perché in Calabria è accaduto qualcosa di complesso e di drammatico ovvero le dimissioni per paura e per disperazione da parte del presidente di Regione che ha buttato la Calabria in una campagna elettorale estiva, solo per scopi personali. La proposta di Pasquale Tridico è una proposta che raccoglie un consenso grandissimo. Il Pd poteva mettere in campo i propri autorevoli candidati ma abbiamo imparato dagli errori del passato e abbiamo svolto un ruolo di garanzia fondamentale per convergere sul nome di Tridico».

Per Irto «uniti si vince: noi abbiamo lavorato per l’unità con Pasquale Tridico - ha aggiunto - , riconoscendolo come una figura al di sopra dei partiti e nella quale tutti si possono riconoscere, una figura con cui si può mettere in campo un progetto di cambiamento per la nostra regione». Il segretario regionale ha sottolineato il ruolo giocato da Elly Schlein sul tavolo nazionale.

«Siamo stati – ha rilevato Irto – testardamente e straordinariamente uniti, la segretaria del Pd Elly Schlein è stata totalmente in linea con il Pd calabrese. Abbiamo lavorato insieme per raggiungere questo obiettivo, cioè costruire una coalizione larghissima per dare alla Calabria un governo di cambiamento e risollevarla dalle secche dove l’ha portata Occhiuto». Per quanto riguarda la formazione delle liste, Irto ha annunciato che quelle del Pd saranno due (sarà riproposta la compagine Dp accanto alla lista ammiraglia del partito, ndr).«È altamente probabile - ha detto il segretario e senatore - che il Pd metta in campo due liste, vista la grande partecipazione che c’è, ma lo decideremo assieme agli organismi dirigenti».