La precisazione del Partito democratico: «Regole aderenti allo statuto nazionale e non il risultato di alcun intervento recente»

In merito all’articolo Elezioni, il Pd verso le primarie per la presidenza della Regione Calabria pubblichiamo la seguente rettifica a firma di Maria Locanto, presidente del Partito Democratico della Calabria:

------

“In riferimento all’articolo pubblicato su LaC News24 dal titolo “Elezioni, il PD verso le primarie per la presidenza della Regione Calabria”, riteniamo doveroso precisare quanto segue.

Si sottolinea con fermezza che non vi è stata alcuna modifica rispetto allo statuto vigente alla data dell’assemblea citata. Le regole richiamate nell’articolo sono quelle in vigore da anni, aderenti allo statuto nazionale del Partito Democratico, e non il risultato di alcun intervento recente”.