I primi exit poll pubblicati assegnano un decisivo vantaggio della candidata alla presidenza Jole Santelli.

Le rilevazioni della Rai indicano l’esponente di Forza Italia, alla guida della coalizione del centrodestra, avanti con una forbice tra i 49 e i 53 punti percentuali, contro i 29-33 dello sfidante del centrosinistra, l’imprenditore vibonese Filippo Callipo (pari Tansi e Aiello indicati con un consenso tra i 7 e gli 11 punti percentuali).

Intanto all’interno del quartier generale della Santelli a Feroleto Antico, nel Catanzarese, stanno facendo tappa i big azzurri, tra cui il senatore Giuseppe Mangialavori che, pur invitando alla cautela, ha parlato della positiva atmosfera che si respira in questi momenti di attesa come già percepito nei giorni di campagna elettorale in Calabria: «È un centrodestra che ce la vuole fare a cambiare la Calabria. Ci sono tutte le condizioni. Da lunedì – ha aggiunto il senatore – dimostreremo agli elettori che hanno riposto la fiducia alle persone giuste».

Presente anche nella cittadina catanzarese, il sindaco di Vibo Valentia, Maria Limardo che, pur in attesa del riscontro ufficiale, ha definito la tornata elettorale, una vittoria strepitosa: «Sono convinta che Vibo avrà una corsia preferenziale. Siamo gli ultimi degli ultimi. La città ha bisogno di essere sostenuta.