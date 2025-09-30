Dalle oltre 5mila assunzioni nella sanità ai cantieri per i nuovi ospedali, fino ai 3,8 miliardi per la statale 106 e agli investimenti su viabilità e trasporti: il consigliere regionale uscente rivendica il lavoro del centrodestra e attacca Tridico: «È stato calato dall’alto»

Antonio Montuoro, consigliere regionale uscente e ricandidato con FdI, si dice convinto che Occhiuto avrà un “secondo tempo” in grado di rilanciare definitivamente la Calabria. A partire dalla sanità, settore nel quale i risultati sono tangibili. «oltre 5.000 assunzioni nel comparto sanità, non avveniva da forse un ventennio - ricorda il meloniano - siamo riusciti a quantificare finalmente il debito della sanità, siamo riusciti a far approvare i bilanci alle Asp, abbiamo investito oltre 80 milioni sulle attrezzature, siamo riusciti a far ripartire il cantiere per la costruzione dell'ospedale di Vibo Valentia, per l'ospedale della Sibaritide, per la costruzione dell'ospedale della Piana, abbiamo stanziato le risorse per la costruzione del nuovo ospedale di Catanzaro, abbiamo creato uno degli hub sanitari più grandi del mezzogiorno con 855 posti letto col processo di fusione tra l'azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio e il Policlinico Universitario di Germaneto».

Passi in avanti importanti, li definisce Montuoro «ma ovviamente 20 anni di ritardi non si cancellano con 4 anni di amministrazione. Il percorso è ancora lungo, ne siamo pienamente consapevoli, ma abbiamo l'intenzione di andare avanti in maniera spedita, anche perché come dichiarato dal Ministro della Salute quando è stato in Calabria, la Calabria è pronta ad uscire dalla fase commissariale e quello sarebbe ovviamente un punto di svolta dove si può essere ancora maggiormente incisivi».

Questo ovviamente è solo uno degli aspetti su cui il centrodestra ha lavorato in questi anni. Non vanno dimenticate però le infrastrutture grazie alla sinergia col Governo nazionale, che Montuoro ricorda essere il più longevo in Italia, si sono ottenuti importanti finanziamenti. «3 miliardi e 800 milioni per la strada statale 106 in 20 anni era riuscita a stanziare un solo miliardo investimento che noi rivendichiamo con grande forza e che darà la possibilità di risolvere la problematica di un'arteria stradale molto frequentata e purtroppo nota spesso alle cronache per le morti che si registrano. Abbiamo inserito oltre 600 milioni nel fondo sviluppo e coesione per la viabilità dei piccoli comuni perché è uno dei problemi che maggiormente ci segnalano i sindaci Sul settore trasporti abbiamo acquistato i nuovi treni, nuovi autobus intensificato le corse, i dati sull’incremento passeggeri degli aeroporti sono noti. Insomma sui trasporti penso che rispetto agli ultimi 20 anni è il governo regionale che ha fatto di più da questo punto di vista».

Montuoro, poi, si dice sicuro della vittoria del centrodestra alle regionali. «Vedo un presidente che conosce il territorio, che si è speso sempre per la Calabria, ha lavorato H24 per i calabresi. Dall'altra parte vedo una persona calata in una dimensione che secondo me non è sua, vedo una persona che non conosce il territorio, in forte difficoltà durante i confronti perché non conosce i problemi della Calabria uno che non si è mai occupato di un solo problema della nostra regione, come può fare in un mese e mezzo a essere calato in una realtà così complessa?».