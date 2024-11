Quagliariello e Cesa annunciano la nascita del terzo polo. L'avvocato Nico D'Ascola possibile candidato



Elezioni regionali 2014 - Ncd e Udc correranno insieme per le regionali del 23 novembre con "Alternativa Popolare calabrese" questo il nome dato alla nuova coalizione il cui candidato resta ancora top secret. Ad annunciare la nascita del terzo polo Gaetano Quagliariello, coordinatore nazionale di Ncd, e Lorenzo Cesa, segretario nazionale dell'Udc. Resta da sciogliere il nodo candidato. La scelta potrebbe ricadere sull'avvocato reggino Nico D'Ascola.

Per l'ufficialità bisognerà attendere le prossime 72 ore termine entro cui Cesa e Quagliarello annunceranno liste e nome del candidato Presidente. Durante la conferenza stampa - è scritto nella nota congiunta - parteciperanno candidati, parlamentari e dirigenti regionali e nazionali".

Alfaniani in fuga - Dopo Nazzareno Salerno, anche Fausto Orsomarso ha lasciato Ncd per appoggiare Wanda Ferro, che gli garantirà la ricandidatura. Ed è dato in uscita anche Gianpaolo Chiappetta, verso la coalizione di centrodestra. Movimenti anche nell'Udc, con Trematerra che ha avuto contatti con la Ferro, e che è stato per ora 'bloccato' da Cesa.

Scopelliti - Grande attesa per le prossime mosse di Scopelliti e dei suoi, che dovrebbero candidarsi in liste collegate a Wanda Ferro. Per tutti i retroscena su Scopelliti, seguite venerdì 24 ottobre la nuova puntata di Perfidia, il talk condotto da Antonella Grippo.