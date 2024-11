Mentre non si placa ancora l’eco del siluramento di Mario Occhiuto a opera di Jole Santelli (con il sindaco di Cosenza che parla di “tradimento” leggi qui) per la corsa alle prossime elezioni regionali, spunta un sondaggio che metterebbe una pietra tombale alla candidatura della parlamentare ancor prima dell’ufficializzazione dell’incarico. A renderlo pubblico la pagina facebook di Agenda Sud per la Calabria: “Nel Centro destra si spacca il fronte. Ora ci sono due candidati alla Presidenza. Entrambi di Cosenza. Chi voteresti tra Occhiuto e Santelli?” chiede il movimento di partecipazione popolare. Il risultato registra percentuali bulgare per Mario Occhiuto, che dopo qualche ora raccoglie il 78% delle preferenze. Per la Santelli, di conseguenza, un risicato 22%.