Il candidato di Democrazia sovrana popolare aprirà la corsa con Marco Rizzo in piazza Kennedy. Attacco a Occhiuto e Tridico: «Sono due facce della stessa medaglia»
Tutti gli articoli di Politica
PHOTO
Prende ufficialmente il via da Cosenza la corsa elettorale di Democrazia sovrana popolare (Dsp) in vista delle regionali calabresi. L’appuntamento è fissato per sabato 6 settembre alle ore 19 in piazza Kennedy, dove saliranno sul palco Marco Rizzo e Francesco Toscano, candidato del movimento alla presidenza della Regione.
Con questa manifestazione, Dsp lancia un messaggio chiaro: proporsi come alternativa agli schieramenti tradizionali, accusati di aver aggravato le criticità strutturali della Calabria. Toscano non risparmia attacchi ai principali avversari: «Roberto Occhiuto e Pasquale Tridico sono due facce della stessa medaglia», dichiara, sottolineando come, a suo dire, entrambi rappresentino «i garanti di gruppi di potere e di peones della politica che hanno affossato la sanità calabrese, causato impoverimento e spopolamento».
Il candidato distingue i due leader rivali, ma solo sul piano della forma: «Tridico è la faccia buona e rassicurante di un centrosinistra rapace e spregiudicato, Occhiuto è l’uomo in blu di un centrodestra abbarbicato al potere ma servile e rinunciatario, incapace di difendere i diritti dei calabresi, pronto a barattare la colonizzazione del territorio regionale da parte dei Salvini di turno in cambio di poltrone e visibilità».
Secondo Toscano, la coalizione che guida intende porsi come unico argine a quello che definisce un “sistema chiuso” di potere. «Se non ci fossimo noi in campo – afferma – ai calabresi liberi non resterebbe che piangere».
Dsp annuncia così l’inizio di una campagna che si preannuncia combattiva, con al centro temi come sovranità popolare, sanità, lavoro e dignità dei calabresi.