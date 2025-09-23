«I calabresi stiano attenti alle promesse da marinaio del Centrodestra». È il monito lanciato da Elisa Scutellà, capolista del MoVimento Cinquestell e alle Regionali del 5-6 ottobre per la Circoscrizione Nord.

« Non appena sono state ufficializzate le candidature – scrive in una nota – è partito lo spasmodico tour dei candidati del Centrodestra per raccattare voti approfittando della carica ricoperta fino a pochi mesi fa, magari con tanto di fascia, partecipando ad inaugurazioni ed eventi finanziati dalla stessa amministrazione uscente. Non è da meno il presidente uscente, il quale nel suo tour elettorale sta facendo l’elenco delle delibere che approverà nella prima seduta di Giunta il 7 ottobre».

«Mi preme ricordare – prosegue Elisa Scutellà – che la Legge 28/2000 prevede il divieto di propaganda per le amministrazioni pubbliche, sia in maniera diretta, presenziando ad eventi di natura elettorale, sia in maniera indiretta, pubblicizzando o criticando delle attività in maniera da dare una immagine positiva o negativa della parte politica avversa. Tutto questo dimostra ancora una volta la gola profonda di questa classe politica uscente che spera di recuperare credibilità tra i cittadini, e invece raschia il fondo del barile per autoconservarsi, le solite prebende elettorali illegittime. Infatti ancora più grave è che il presidente uscente e molti ex consiglieri ricandidati lo facciano a Consiglio sciolto, quindi senza nessun potere, senza nessun mandato elettorale a garanzia delle promesse fatte. Non lasciatevi ingannare – conclude – da chi promette senza poter mantenere. Il futuro della Calabria si costruisce con l'impegno, non con le promesse vuote».