«Il Partito democratico calabrese non riesce ad accettare una verità semplice e lampante: finalmente si parla bene della Calabria». Così Pasqualina Straface, consigliere regionale uscente di Forza Italia.

«Per anni la sinistra ha raccontato solo una Calabria negativa, alimentando sfiducia e rassegnazione – prosegue l’esponente azzurra -. Oggi, invece, i nostri territori sono al centro di una narrazione diversa, positiva, che arriva sui media nazionali e internazionali».

Poi la consigliera regionale uscente cala l’affondo: «Il loro rodimento è la nostra vittoria: la vittoria di chi ha creduto nella Calabria e ha trasformato le risorse pubbliche in fatti concreti, in crescita, in turismo, in nuovi posti di lavoro. Mentre in passato le risorse venivano disperse o buttate a mare, oggi con Occhiuto diventano investimenti veri, che generano sviluppo e opportunità».

«Se ne facciano una ragione: la Calabria non torna indietro», conclude Straface.