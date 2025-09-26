L’esponente pentastellato punta il dito contro la candidata nella lista del presidente: «La sua è una carriera foglorante, costruita all’ombra della politica e non sulla competenza»

«Leggo con un certo sbigottimento l’ultima trovata del presidente Occhiuto: il “reddito di merito”. Un’idea che suonerebbe quasi lodevole, se non fosse che la realtà dei fatti in Calabria, sotto la sua amministrazione, ci mostra un concetto di “merito” a dir poco distorto, dove la fedeltà politica viene sistematicamente premiata al posto della competenza. L’esempio più lampante ha un nome e cognome: Franceschina Bufano, oggi candidata proprio nella sua lista». A dichiararlo è il consigliere regionale uscente e candidato del M5s Davide Tavernise.

«La sua è una carriera folgorante, costruita all'ombra della politica e non su un trasparente percorso di merito – continua –. Nominata capo di Gabinetto dal presidente f.f. Spirlì, è transitata con disinvoltura nel sistema della Calabria Film Commission, una vera e propria scatola nera gestita con un colossale conflitto d'interessi dal capo di Gabinetto di Occhiuto, Luciano Vigna. Qui, la Bufano ha ottenuto incarichi di consulenza legale da 250 euro al giorno per occuparsi, ironia della sorte, proprio di contratti pubblici e procedure, arrivando persino a ricoprire il ruolo di segretario verbalizzante in una commissione d'assunzione interna. Un sistema chiuso, dove chi è dentro gestisce, controlla e si auto-garantisce».

«E infine, la consacrazione: la candidatura con “Occhiuto Presidente”. Allora la domanda sorge spontanea: il merito che Occhiuto intende premiare è quello di una comprovata competenza o è il merito, ben più apprezzato in certi ambienti, di essere fedelmente asservita a una cerchia di potere?», chiede Tavernise.

«Mentre la Film Commission spende oltre 25 milioni di euro con una trasparenza quasi nulla e il suo direttore è al tempo stesso il controllore di sé stesso, si promuovono figure cresciute all'interno di questo stesso sistema opaco. Mentre tanti giovani calabresi meritevoli sono costretti a emigrare, il “merito” che emerge qui è quello che premia l'appartenenza politica. Questa – conclude – è la Calabria che Occhiuto sta costruendo: uno schiaffo a chi crede ancora nel vero merito».