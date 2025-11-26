Nell’ultima seduta di giunta è stato deciso un differimento per la riforma della burocrazia. Il regolamento entrerà a regime il prossimo 18 dicembre. Il ritardo è legato anche alla necessità di individuare i manager esterni

La proroga, infine, è arrivata. In sordina, nella seduta di giunta di lunedì. In due righe di delibera l’esecutivo regionale ha, infatti, differito di pochi giorni l’entrata in vigore del regolamento che stravolge l’organizzazione dei dipartimenti della Cittadella. La prima versione, licenziata a pochi giorni dall’insediamento del presidente della Regione e solo di recente pubblicata sul bollettino, fissava lo start per la rimodulazione degli assetti regionali all’uno di dicembre.

Con il nuovo atto invece la scadenza viene spostata al 18 dicembre, un differimento con ogni probabilità legato anche alla necessità di pubblicare gli avvisi per l’individuazione dei nuovi dirigenti regionali e, in particolare, gli esterni. Se, infatti, la nomina per gli interni potrebbe anche avvenire in maniera diretta, come più volte avvenuto in passato, più complicato è l’iter per i professionisti esterni il cui “ingaggio” deve necessariamente passare attraverso un avviso pubblico.

Attualmente coloro che ricoprono incarichi apicali in Cittadella ma esterni alla pubblica amministrazione e in attesa di eventuale conferma sono Marina Patrizia Petrolo all’Organizzazione e Risorse Umane, Maurizio Nicolai alla Programmazione Unitaria, Claudio Moroni alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Domenico Costarella alla Protezione Civile, Raffaele Rio al Turismo e Marketing e Paolo Praticò allo Sviluppo Economico. Nelle prossime ore è l’attesa l’emanazione degli avvisi che dovranno restate in pubblicazione almeno 10 giorni.