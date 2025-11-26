La proroga, infine, è arrivata. In sordina, nella seduta di giunta di lunedì. In due righe di delibera l’esecutivo regionale ha, infatti, differito di pochi giorni l’entrata in vigore del regolamento che stravolge l’organizzazione dei dipartimenti della Cittadella. La prima versione, licenziata a pochi giorni dall’insediamento del presidente della Regione e solo di recente pubblicata sul bollettino, fissava lo start per la rimodulazione degli assetti regionali all’uno di dicembre.

Politica

Riforma della burocrazia, la rivoluzione può attendere: non ci sono ancora gli avvisi per i dirigenti esterni

Luana Costa
Riforma della burocrazia, la rivoluzione può attendere: non ci sono ancora gli avvisi per i dirigenti esterni

Con il nuovo atto invece la scadenza viene spostata al 18 dicembre, un differimento con ogni probabilità legato anche alla necessità di pubblicare gli avvisi per l’individuazione dei nuovi dirigenti regionali e, in particolare, gli esterni. Se, infatti, la nomina per gli interni potrebbe anche avvenire in maniera diretta, come più volte avvenuto in passato, più complicato è l’iter per i professionisti esterni il cui “ingaggio” deve necessariamente passare attraverso un avviso pubblico.

Economia e lavoro

Nuovi dipartimenti nascono, altri spariscono: ecco la nuova riforma della burocrazia regionale firmata da Occhiuto

Luana Costa
Nuovi dipartimenti nascono, altri spariscono: ecco la nuova riforma della burocrazia regionale firmata da Occhiuto

Attualmente coloro che ricoprono incarichi apicali in Cittadella ma esterni alla pubblica amministrazione e in attesa di eventuale conferma sono Marina Patrizia Petrolo all’Organizzazione e Risorse Umane, Maurizio Nicolai alla Programmazione Unitaria, Claudio Moroni alle Infrastrutture e Lavori Pubblici, Domenico Costarella alla Protezione Civile, Raffaele Rio al Turismo e Marketing e Paolo Praticò allo Sviluppo Economico. Nelle prossime ore è l’attesa l’emanazione degli avvisi che dovranno restate in pubblicazione almeno 10 giorni.