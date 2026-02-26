Passa l’aumento delle poltrone alla Cittadella: la decisione è stata presa nel corso del Consiglio dei ministri di oggi su proposta del titolare degli Affari regionali e autonomie Roberto Calderoli

Il governo non impugnerà la modifica allo Statuto della Regione Calabria che prevede la possibilità di nominare fino a 9 assessori in Giunta e di nominare due sottosegretari alla presidenza. La decisione, che rappresenta il via libera alla modifica, è stata presa nel corso del Consiglio dei ministri di oggi su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli.

«Il Consiglio dei Ministri - è scritto nella nota diramata dopo la riunione - su proposta del ministro per gli affari regionali e le autonomie Roberto Calderoli, ha esaminato ventiquattro leggi delle regioni e delle province autonome e ha quindi deliberato di non impugnare… la deliberazione legislativa statutaria della Regione Calabria del 29/01/2026, recante “Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25 (Statuto della Regione Calabria)”».

La legge era stata approvata dal Consiglio regionale in seconda lettura su proposta della maggioranza dopo il via libera in prima lettura del novembre scorso.