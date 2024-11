Nei prossimi giorni si riuniranno per iniziare a esaminare alcuni ricorsi presentati da candidati non eletti in Consiglio regionale

I gruppi del Consiglio regionale hanno designato i loro componenti nella Giunta delle elezioni e nella Giunta per il Regolamento. Della Giunta delle elezioni fanno parte Giovanni Arruzzolo (Forza Italia), Domenico Bevacqua (Pd), Amalia Bruni (Misto), Giacomo Crinò (Forza Azzurri), Francesco De Nisi (Coraggio Italia), Giuseppe Gelardi (Lega), Giuseppe Graziano (Udc), Antonio Lo Schiavo (De Magistris Presidente), Giuseppe Neri (Fratelli d'Italia), Davide Tavernise (M5S). Nei prossimi giorni la Giunta delle elezioni si riunirà per iniziare a esaminare alcuni ricorsi presentati da candidati non eletti in Consiglio regionale.

Compongono la Giunta per il Regolamento, presieduta dal presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, i consiglieri Francesco Afflitto (M5S), Amalia Bruni (Misto), Pierluigi Caputo (Forza Azzurri), Luciana De Francesco (Fratelli d'Italia), Francesco De Nisi (Coraggio Italia), Giuseppe Graziano (Udc), Ferdinando Laghi (De Magistris Presidente), Raffaele Mammoliti (Pd), Giuseppe Mattiani (Forza Italia), Pietro Raso (Lega).