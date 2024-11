Francesco Cannizzaro, il più giovane consigliere della legislatura, è stato nominato capogruppo della Casa delle Libertà in consiglio regionale

“Sono molto soddisfatto per il ruolo prestigioso che, da oggi in poi, sono chiamato a svolgere e che stimola il senso di appartenenza che è uno dei tratti distintivi dell’impegno in politica, ha detto Francesco Cannizzaro nominato capogruppo della Casa delle Libertà in consiglio regionale. Considero preziosa la fiducia che è stata data al più giovane consigliere di questa decima legislatura dai colleghi Graziano e Mangialavori, che pertanto ringrazio, e che ha portato ad un risultato unanime. Un valore aggiunto- continua Cannizzaro - che intendo onorare nel corso del mio impegno, valorizzando la condivisione di idee e lo spirito di rinnovamento, visto che il nostro partito è rappresentato da consiglieri alla loro prima esperienza regionale. Per quanto mi riguarda – assicura Cannizzaro-, metterò a frutto la mia attività di amministratore comunale e provinciale, con l’obiettivo di proiettare sempre più la Casa delle Libertà nello scacchiere politico che conta. Uno scacchiere certamente dinamico e complesso, dove il vero protagonismo è quello reso nell’interesse della comunità ed, in questo caso, dei calabresi”.