Politica

Regione, Occhiuto: «Pronto alla sfida» (INTERVISTA)

In una lunga intervista con il direttore di Lacnews24.it, Pasquale Motta, il Sindaco di Cosenza, ci racconta la sua amministrazione e le cose realizzate. E non nasconde la possibilità di misurarsi in una sfida per la conquista della Regione