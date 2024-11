Una settimana, dal 26 giugno al 2 luglio, in cui la Regione rappresenterà la complessità e la molteplicità che il territorio e la comunità calabrese sono in grado di offrire al mondo

E’ stato illustrato oggi, nel corso di una conferenza stampa del Presidente della Regione Mario Oliverio e dell’Assessore allo “Sviluppo Economico” Carlo Guccione, il programma della prima settimana di attività della Regione, nell’ambito dell’Expo 2015. Il prossimo ventisei giugno, la Regione, infatti, inaugurerà la prima settimana del programma di attività che sostanzierà la partecipazione ad EXPO 2015.

Sette giorni (fino al due luglio) in cui, attraverso il claim “Calabria handmade, la Calabria fatta a mano: dal saper al fare”, la Regione rappresenterà una parte della complessità e della molteplicità che il territorio e la comunità calabrese sono in grado di offrire al mondo. Il tema è il rapporto tra produzioni artigiane e produzione alimentare, secondo un programma che è coordinato dall’Assessorato regionale allo Sviluppo Economico. Lo spazio che la Regione avrà a disposizione nel Padiglione Italia non è stato concepito solo in maniera statica: è invece un luogo d’incontro, sia mediante l’utilizzo delle tecnologie della comunicazione, sia attraverso esposizioni, eventi culturali, workshop, laboratori, performance dal vivo. Un calendario denso di appuntamenti, dall’artigianato artistico e tradizionale (tessitura, Intreccio di fibre vegetali, ceramica, arte orafa, liuteria, ecc.) al cibo, un viaggio alla scoperta di una terra ricca di paesaggi e produzioni che scaturiscono dal lavoro e dall’ingegno dei calabresi. Diversità e distintività che hanno come mattone fondante proprio l’origine della materia prima, in un mix inscindibile fra territorio, culture locali e produzioni artigianali e alimentari. La settimana si svilupperà per giornate, che saranno, ognuna, caratterizzate da esposizioni e performance dei maestri artigiani e connotate da un alimento di alto valore simbolico: in questa ottica, i manufatti dell’artigianato, il pane, l’olio, il vino, saranno presentati non solo per il loro valore in sé ma come esito del lavoro, dell’ingegno e dell’abilità manuale dei calabresi, storici marcatori identitari della cultura calabrese e mediterranea. Proprio ai temi culturali, sociali e salutistici della Dieta Mediterranea sarà interamente dedicata la giornata del 28 giugno, con un evento internazionale di grande significato: il Presidente Mario Oliverio e l’Assessore Carlo Guccione incontreranno Vandana Shiva, ecologista e attivista, scienziata e ?losofa, insignita del prestigioso “Right Livelihood Award”, una delle più autorevoli voci mondiali in difesa della natura e della sua biodiversità. Un appuntamento, realizzato in collaborazione con l’Università della Calabria, che si svilupperà in più spazi, tra Padiglione Italia e Padiglione dell’Associazione Mondiale degli Agronomi dove, attorno al cosiddetto “Tavolo della Democrazia”, si svolgeranno i momenti più significativi, tra i quali la “lectio magistralis” di Vandana Shiva, la conferenza internazionale ed il forum. Con questo evento, la Calabria vuole porsi, proprio per le sue specificità e la sua storia, come protagonista nella costruzione di un futuro sostenibile, consapevole che anche una piccola regione può partecipare alle grandi scelte sostenendo, in tal senso, comportamenti e azioni consapevoli.

Il programma della settimana, che è comunque il primo segmento delle attività che si svolgeranno negli altri appuntamenti che la Regione ha previsto per agosto e settembre, presenta, dunque, il patrimonio di conoscenze e di prodotti concreti che testimoniano le antiche radici e l’operosità di una terra fertile e ricca di saperi, talenti, tradizioni, culture locali. Per l’organizzazione della settimana, oltre che sulla consolidata partnership di Unioncamere e le partnership specifiche con l’Unical e la Wordl Agronomist Association, la Regione ha attivato una collaborazione con il Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali.