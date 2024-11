Il presidente uscente Talarico rinvia tutto per l’impossibilità di molti consiglieri di prendere parte alla seduta del 29

REGGIO CALABRIA - Il presidente del Consiglio regionale Francesco Talarico, ha rinviato - sentito il presidente della Regione Mario Oliverio - al 7 ed 8 gennaio 2015 la seduta consiliare programmata per il 29 e 30 dicembre con all'ordine del giorno l'elezione del Presidente del Consiglio e del nuovo Ufficio di Presidenza. Alla decisione si e' giunti – si legge nel comunicato ufficiale - sulla base della richiesta formale, pervenuta alla Presidenza del Consiglio, del consigliere regionale di Forza Italia Ennio Morrone il quale ha fatto sapere di non poter prendere parte alla seduta del 29 dicembre. Nella stessa richiesta, e' fatto riferimento, inoltre, anche all'impossibilita' per altri consiglieri regionali di opposizione di essere presenti alla seduta del 29 in quanto fuori sede. "Considerato che si tratta della prima seduta d'avvio della X Legislatura regionale - ha sostenuto il presidente Talarico - si e' ritenuto opportuno, sentito il presidente Oliverio, il rinvio al 7 gennaio per garantire la partecipazione di tutti e trenta i consiglieri regionali".