Prosegue il viaggio di Dentro la Notizia – Speciale Elezioni nei principali comuni calabresi chiamati al voto.

La puntata di oggi accende i riflettori su Rende, città strategica dell’area urbana cosentina, laboratorio politico e sociale di lunga tradizione, oggi al centro di una campagna elettorale intensa e competitiva.

A condurre lo speciale, Pier Paolo Cambareri. Cinque i protagonisti, uno per ciascuna puntata monografica, con interviste individuali per approfondire programmi, visioni e strategie.

Si inizia, seguendo l'ordine di estrazione dell'Ufficio elettorale, con Giovanni Bilotti, candidato sindaco sostenuto dalla coalizione progressista con il Partito Democratico e diverse liste civiche, espressione di una proposta incentrata su inclusione, rigenerazione urbana e innovazione sociale. A seguire, nelle prossime giornate, spazio agli altri contendenti: Mario Ghionna, Sandro Principe, Luciano Bonanno e Rossella Gallo. Una settimana di approfondimento per conoscere idee, differenze, e punti di convergenza di chi punta a guidare Rende nei prossimi cinque anni. Un confronto serrato, senza filtri. Appuntamento alle ore 13 sul canale 11 del Digitale terrestre e sulla piattaforma streaming e on demand LaC Play.