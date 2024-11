Nell’Ufficio di presidenza della Giunta per le immunità di Palazzo Madama Gal e Forza Italia difendono il parlamentare coinvolto nell’inchiesta “Mammasantissima”

La Giunta per le Immunità del Senato avrebbe voluto pronunciarsi sulla richiesta di arresto per il senatore di Gal Antonio Caridi prima dell’estate, ma in un burrascoso ufficio di presidenza della Giunta di ieri sera non si è raggiunta l’unanimità e la decisione sui tempi di esame è stata rinviata ad oggi.

Caridi, accusato dalla Dda di Reggio Calabria di essere ai vertici di una Cupola della 'ndrangheta «in grado di pianificare i destini politici ed economici» non solo della regione, avrebbe chiesto una proroga almeno fino a dopo l’estate per presentare la sua memoria difensiva.

Richiesta che, raccontano partecipanti all’ufficio di presidenza, sarebbe stata sostenuta con forza dal capogruppo di Gal, Mario Ferrara, e da alcuni esponenti di FI, come Bruno Alicata, contro il parere del Pd e di altri dell’opposizione che avrebbero voluto votare sulla richiesta d’arresto prima della pausa estiva. In queste ore, intanto, sarebbero arrivate nuove carte da Reggio: circa 1.800 pagine che potrebbero aggravare il quadro accusatorio del parlamentare.