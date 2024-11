Il consigliere regionale di Io resto in Calabria: «Forse non ce ne rendiamo conto ma l’emergenza sanitaria legata al coronavirus non è finita»

Il consigliere Graziano Di Natale (Io Resto In Calabria), segretario-questore dell’Assemblea regionale torna a parlare della questione dei tamponi per i calabresi rientrati da altre regioni: «Rimango basito da quanto apprendo in queste ore. Nelle stazioni ferroviarie della nostra regione pare che non ci siano più controlli su gli arrivi dal Nord come se tutto fosse finito».





Di Natale poi aggiunge: «Ieri sono stato contattato da alcuni macchinisti in servizio i quali, rientrati in Calabria dal Nord, mi riferiscono che mentre le altre stazioni lungo il percorso erano presenziate da controlli, arrivati in Calabria, come per miracolo non veniva più effettuato nessun servizio di controllo dei passeggeri in arrivo».





LEGGI ANCHE: Rientri, falla nella rete dei controlli: niente quarantena per chi risulta negativo





E ancora: «Mi risulta pure che è stato anche sospeso il servizio di screening con i tamponi presso la stazione di Paola. Forse non ci rendiamo conto che l’emergenza non è finita e se vogliamo far ripartire il Paese in sicurezza, e la nostra regione in particolare, la sicurezza bisogna saperla garantire».

«I sacrifici dei calabresi di questi mesi – conclude l’esponente politico – rischiano di essere buttati al vento con grave danno per chi giustamente vuole riprendere la sua vita e la sua attività lavorativa. Chiedo, quindi, alla presidente Jole Santelli e al governo regionale di intervenire al più presto per rimuovere le lacune segnalate e ripristinare subito le misure di sicurezza».